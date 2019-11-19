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Европарламент: Прошедшие в Беларуси выборы могли стать поворотным моментом, которого мы ждали

20.11.2019 15:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Европарламенте считают, что парламентские выборы в Беларуси «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков». Такое заявление сделал глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедроня.


Фото: Reuters

Бедроня указывает, что Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за парламентскими выборами. Но в Европарламенте внимательно изучили выводы международных наблюдателей миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Роберт Бедроня отмечает, что сейчас Европейский парламент не имеет официальных отношений с Национальным собранием Беларуси «из-за неспособности этой страны проводить выборы в соответствии с международными демократическими стандартами и выполнять свои обязательства, когда речь идет о соблюдении основных свобод и верховенстве закона».

— Эти досрочные парламентские выборы могли стать поворотным моментом, которого мы ждали, чтобы разблокировать эту ситуацию. Мы, безусловно, ценим аккредитацию белорусскими властями ряда местных и международных наблюдателей в знак доброй воли, а также ценим тот факт, что день выборов прошел спокойно. Но все же эти выборы вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков. Избирательный закон применялся выборочно, чтобы заставить замолчать несогласных, — заявил евродепутат.

В Европарламенте считают, что во время избирательной кампании не были созданы равные условия для всех кандидатов. А белорусские власти снова оставили без внимания рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ, в том числе те, которые касались несбалансированного состава участковых избирательных комиссий и отсутствия прозрачности во время подсчета голосов.

— Мы верим, что доверие граждан Беларуси к государственным институтам является залогом стабильности и процветания их страны. Поэтому мы призываем белорусские власти проявить ответственность и предпринять значимые шаги для выполнения вышеупомянутых рекомендаций в преддверии президентских выборов в следующем году, — заявил Бердоня.

На 27 ноября в Страсбурге запланирована встреча делегации Европарламента по связям с Беларусью. Члены делегации обсудят итоги прошедших выборов с главой наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер.

Напомним, наблюдатели от ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». Евросоюз назвал прошедшие выборы упущенной возможностью.

Белорусская сторона — МИД и ЦИК — традиционно отвергли все обвинения международных наблюдателей, заявив, что это «не более и не менее как политическое заявление» и «мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам».

 
 
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В Европарламенте считают, что парламентские выборы в Беларуси «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков» и призывают белорусские власти проявить...
 
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