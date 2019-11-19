Mastercard и БПС-Сбербанк объявляют месяц подарков в честь запуска Apple Pay в Беларуси

Платежная система Mastercard и БПС-Сбербанк сообщают о специальных предложениях для держателей карт Mastercard в связи со стартом работы Apple Pay в Беларуси. Оплачивая Apple Pay покупки в одно касание iPhone или Apple Watch, держатели карт Mastercard БПС-Сбербанк получают подарок в сети ресторанов МакДональдс и скидку в Минском метрополитене.

Начиная с 20 ноября и до 20 декабря всем держателям карт Mastercard, которые оплачивают Apple Pay проезд на турникетах в Минском метрополитене, Mastercard и БПС-Сбербанк дарят 20 бесплатных поездок. А с 20 ноября до 3 декабря при оплате в МакДональдс заказа от 8 рублей картой Mastercard БПС-Сбербанка с Apple Pay в подарок можно получить десерт МакФлурри.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы держателям карт Mastercard были доступны самые передовые платежные инновации и интересные привлекательные предложения от нашей платежной системы, — отметила управляющий директор Mastercard в Армении, Беларуси и Казахстане Нина Виллемс. — Платить в одно касание к терминалу смартфоном или другим умным устройством – это просто и безопасно, и это удобное преимущество, которое дает банковская карта. Технологии помогают нам беречь время и с выгодой решать многие повседневные задачи. Мы поздравляем всех с запуском в Беларуси Apple Pay и рады, что у держателей карт Mastercard теперь есть еще более широкий выбор способов оплаты покупок».

«БПС-Сбербанк продолжает расширять перечень возможностей, доступных нашим клиентам. Именно держатели карт нашего банка могут первыми в нашей стране опробовать возможности Apple Pay и оценить преимущества этой технологии. Совместной акцией с платежной системой Mastercard в McDonalds и столичном метро мы решили поздравить их с запуском Apple Pay в Беларуси», — отметил Заместитель Председателя Правления Олег Бородко.

Многие исследования Mastercard показывают, что пользователи в разных странах мира называют смартфон самым удобным способом оплаты: им нравится не брать с собой кошелек, но всегда иметь возможность распоряжаться своими средствами. Люди ожидают от современных платежных технологий максимальной простоты, а также ценят возможность получить вознаграждения и привилегии. Кроме того, они хотят, чтобы прием карт распространялся как можно шире и в том числе ценят возможность платить картами на транспорте.

Mastercard активно способствует и появлению новых технологий в Беларуси, и развитию приема карт. Уже с 2020 года все терминалы в Европе и Беларуси будут бесконтактными. Mastercard участвует во многих проектах – например, с Mastercard бесконтактную технологию начали принимать в сети ресторанов McDonalds в Беларуси (2015 год), появилась возможность оплачивать поездки в метро (2018 год), а в июне 2019 года при участии Mastercard Беларусь первой из стран СНГ реализовала пилотный проект оплаты проезда по банковской карте или с помощью устройств в режиме самообслуживания внутри поездов городских линий.