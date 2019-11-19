Владимир Семашко: согласована 21 интеграционная дорожная карта

Источник материала: Вороновская газета





Белорусская и российская стороны полностью согласовали 21 из 31 интеграционной дорожной карты. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве на экспертно-медийном форуме «Союзное государство 2030 — траектория будущего», передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Семашко, на утро 19 ноября, то есть до начала переговоров премьер-министров Беларуси и России были полностью согласованы и парафированы 16 дорожных карт. «Вчера во время, я считаю, продуктивного проведения встреч двух премьер-министров мы еще по пяти дорожным картам пришли к консенсусу, нашли развязки и дали поручение министрам, чтобы они до конца этой недели положили эти согласованные дорожные карты на стол, — сказал посол. — То есть еще плюс пять карт».

Вместе с тем Владимир Семашко отметил, что остаются несогласованными серьезные вопросы, касающиеся, прежде всего, энергетического блока, доступа на взаимные рынки, таможенного и налогового законодательства. «Я считаю, что это такие принципиальные, системообразующие вопросы, но думаю, что они будут в конце концов решены», — подчеркнул он. Посол напомнил, что в белорусско-российских отношениях уже неоднократно бывали периоды жарких споров по тем или иным проблемам. «Такие события уже были, но в конце концов здравый смысл торжествовал и мы всегда находили развязки. Думаю, что мы и сейчас найдем эти развязки. Это определит наше совместное Союзное государство на ближайшие несколько десятилетий», — резюмировал дипломат. Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сейчас сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы. Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт к 1 декабря. Дорожные карты будут подписываться руководителями госорганов, программа действий по выполнению союзного договора — на уровне глав государств. Дорожные карты касаются создания единого рынка газа, единого рынка нефти, единых транспортных рынков, проведения единой политики в промышленности, сельском хозяйстве и так далее. Экспертно-медийный форум «Союзное государство 2030 — траектория будущего» проходит в Москве 20-21 ноября. Он организован Постоянным комитетом Союзного государства. Мероприятие собрало экспертов, политологов, социологов, руководителей СМИ, ученых, представителей технопарков и научно-исследовательских институтов, а также молодежных общественных и научных организаций из Беларуси и России. В первый день мероприятия рассматриваются потенциальные модели развития Союзного государства и интеграционные стратегии в сфере информации. Во второй день будут организованы секции «Инновационные технологии для решения задач Союзного государства» и «Гуманитарное сотрудничество — территория молодых». Кроме того, состоится специальная сессия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.