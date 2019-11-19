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Госдеп США о выборах в Беларуси: Сожалеем, что альтернативные голоса не будут представлены в парламенте
20.11.2019 18:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США признают мирное проведение парламентских выборов 17 ноября в Беларуси и большое количество аккредитованных местных и международных наблюдателей. Однако выводы международных миссий о том, что «основные свободы были проигнорированы и целостность избирательного процесса не была должным образом гарантирована», вызывают в США тревогу. Об этом говорится в
В Госдепе отмечают, что на парламентских выборах в Беларуси сохранялись серьезные вопросы относительно препятствий для регистрации партий, отмены регистрации кандидатов, целостности процесса досрочного голосования, непрозрачного и не поддающегося проверке подсчета голосов, не плюралистических избирательных комиссий, уголовных санкций за клевету, ограничений на работу медиа и правовой базы.
— Мы сожалеем, что альтернативные голоса не будут представлены в парламенте, — говорится в заявлении Госдепа, имея в виду
Там также напоминают, что не произошло содержательных изменений избирательного процесса, рекомендованных ОБСЕ и Венецианской комиссией Совета Европы. Поэтому США призывают белорусские власти провести серьезную реформу избирательного законодательства и избирательных процессов.
— Укрепление белорусской демократии укрепит белорусский суверенитет и независимость, которые Соединенные Штаты безоговорочно и твердо поддерживают, и проложит путь к укреплению двусторонних связей, — заявляют в Госдепе.
Напомним, наблюдатели от ОБСЕ
Белорусская сторона —
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Госдеп США о выборах в Беларуси: Сожалеем, что альтернативные голоса не будут представлены в парламенте
В США считают, что укрепление белорусской демократии укрепит белорусский суверенитет и независимость, которые проложит путь к укреплению двусторонних связей.
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