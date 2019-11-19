Госдеп США о выборах в Беларуси: Сожалеем, что альтернативные голоса не будут представлены в парламенте

Источник материала: Tut.by

США признают мирное проведение парламентских выборов 17 ноября в Беларуси и большое количество аккредитованных местных и международных наблюдателей. Однако выводы международных миссий о том, что «основные свободы были проигнорированы и целостность избирательного процесса не была должным образом гарантирована», вызывают в США тревогу. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Госдепе отмечают, что на парламентских выборах в Беларуси сохранялись серьезные вопросы относительно препятствий для регистрации партий, отмены регистрации кандидатов, целостности процесса досрочного голосования, непрозрачного и не поддающегося проверке подсчета голосов, не плюралистических избирательных комиссий, уголовных санкций за клевету, ограничений на работу медиа и правовой базы.

— Мы сожалеем, что альтернативные голоса не будут представлены в парламенте, — говорится в заявлении Госдепа, имея в виду отсутствие оппозиционных депутатов в новом составе парламента.

Там также напоминают, что не произошло содержательных изменений избирательного процесса, рекомендованных ОБСЕ и Венецианской комиссией Совета Европы. Поэтому США призывают белорусские власти провести серьезную реформу избирательного законодательства и избирательных процессов.

— Укрепление белорусской демократии укрепит белорусский суверенитет и независимость, которые Соединенные Штаты безоговорочно и твердо поддерживают, и проложит путь к укреплению двусторонних связей, — заявляют в Госдепе.

Напомним, наблюдатели от ОБСЕ считают , что парламентские выборы в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». Евросоюз назвал прошедшие выборы упущенной возможностью. В Европарламенте заявили , что эти выборы «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков».

Белорусская сторона — МИД и ЦИК — традиционно отвергли все обвинения международных наблюдателей, заявив, что это «не более и не менее как политическое заявление» и «мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам».