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В Минске наградили лучших предпринимателей

20.11.2019 21:10 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Доступность финансирования - важный индикатор, на который обращают внимание и все предприниматели. Ведь в условиях здоровой экономики и бизнес развивается активнее. Начинающие проекты всегда находят поддержку государства. В приоритете сфера производства. Это сегодня озвучил и Министр экономики Дмитрий Крутой. Среди перспективных направлений деревообработка. Кластеры мебельных производств могут появиться в Гродненской и Брестской областях. Проект может быть реализован с привлечением средств Европейского инвестбанка. Акценты также на фермерство и легкую промышленность. Большой интерес и к транспортной отрасли, с ней связывают свое дело все больше предпринимателей.

Отметим, количество субъектов малого и среднего бизнеса растет - с начала года уже на 12 тысяч единиц. Сегодня в Минске наградили и лучших представителей частного сектора. Кроме традиционных номинаций, награды вручили и за развитие женского и социального предпринимательства.
 
Теги: Минск
 
 
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Доступность финансирования - важный индикатор, на который обращают внимание и все предприниматели. Ведь в условиях здоровой экономики и бизнес развивается...
 
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