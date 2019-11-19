|
В Минске наградили лучших предпринимателей
20.11.2019 21:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоступность финансирования - важный индикатор, на который обращают внимание и все предприниматели. Ведь в условиях здоровой экономики и бизнес развивается активнее. Начинающие проекты всегда находят поддержку государства. В приоритете сфера производства. Это сегодня озвучил и Министр экономики Дмитрий Крутой. Среди перспективных направлений деревообработка. Кластеры мебельных производств могут появиться в Гродненской и Брестской областях. Проект может быть реализован с привлечением средств Европейского инвестбанка. Акценты также на фермерство и легкую промышленность. Большой интерес и к транспортной отрасли, с ней связывают свое дело все больше предпринимателей.
Отметим, количество субъектов малого и среднего бизнеса растет - с начала года уже на 12 тысяч единиц. Сегодня в Минске наградили и лучших представителей частного сектора. Кроме традиционных номинаций, награды вручили и за развитие женского и социального предпринимательства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доступность финансирования - важный индикатор, на который обращают внимание и все предприниматели. Ведь в условиях здоровой экономики и бизнес развивается...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)