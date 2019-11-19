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Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до 9 % годовых
20.11.2019 21:40 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТакого значения она достигла впервые, потеряв полпроцента с августа. Но это и психологический момент. Если вспомнить, что ставка в Беларуси была и трехзначная, то сегодняшняя цифра - весьма убедительна. Давайте посмотрим несколько примеров.
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Такого значения она достигла впервые, потеряв полпроцента с августа. Но это и психологический момент. Если вспомнить, что ставка в Беларуси была и трехзначная, то...
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