Государство существенно снизило плату за «зеленое» электричество

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило новые коэффициенты к тарифам, по которым государство обязано выкупать электричество, генерируемое присоединенными к энергосистеме установками на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Соответствующее постановление № 87 было принято еще 31 октября, однако на Национальном правовом интернет-портале его опубликовали 17 ноября.



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Постановление МАРТ связано со вступлением в силу 1 ноября указа президента № 357 от 24 сентября 2019 года «О возобновляемых источниках энергии», который уточняет действующий одноименный закон. В частности, указ предусматривает переход от повышающих коэффициентов на выкуп электричества из ВИЭ к стимулирующим.

Изменения касаются только тех установок на ВИЭ, которые будут созданы в рамках распределенных после 1 ноября квот и введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022-го. К тарифам на электричество от генерирующего оборудования, запущенного до 1 ноября, по-прежнему будут применяться повышающие коэффициенты.

Тариф, по которому государство обязано выкупать производимое из ВИЭ электричество, рассчитывается на основе применения того или иного коэффициента к базовому тарифу, которым выступает тариф на электроэнергию для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью до 750 киловольт-ампер. По информации Министерства энергетики, с 1 января этого года базовый тариф составляет 0,23975 рубля за кВт электроэнергии.

Для расчета тарифа на электроэнергию от ветроустановок в первые десять лет их работы будет применяться единый коэффициент 0,85. В предыдущем постановлении МАРТ № 73 от 3 сентября 2018 года были коэффициенты 1,1 — для установок, работающих менее пяти лет, и 1,01 — для тех, что работают более пяти лет. Таким образом, коэффициент снижен на 15,84−22,73%.

Коэффициенты к тарифам на электричество от установок, использующих энергию естественных водных потоков, солнца, тепла недр Земли, работающих на биомассе и биогазе, зависят от их мощности: до 300 кВт, 301 кВт — 2 МВт, свыше 2 МВт.

Для генерирующего оборудования, которое работает на биомассе, энергии воды и солнца, коэффициенты в зависимости от мощности уменьшены с 1,3 до 0,85 (на 34,62%), с 1,25 до 0,8 (на 36,00%) и с 1,2 до 0,75 (на 37,50%).

Для геотермальных и биогазовых установок коэффициенты в зависимости от мощности уменьшены с 1,2 до 0,85 (на 29,17%), с 1,15 до 0,8 (на 30,43%), с 1,1 до 0,75 (на 31,82%).

После 10 лет эксплуатации установок вне зависимости от типа и мощности коэффициент к тарифам на производимую ими электроэнергию уменьшается до 0,45.

Таким образом, киловатт-час электричества, произведенного новой ветроустановкой, обойдется государству примерно в 20,38 копеек, а биогазовой установкой мощностью 500 кВт — 19,18 копейки.

На пресс-конференции 24 октября в Минске заместитель министра энергетики Ольга Прудникова сообщила, что за восемь месяцев с начала года себестоимость электроэнергии, сгенерированной энергоисточниками государственного производственного объединения «Белэнерго», в среднем составляла 4 цента — 8,4 копейки.