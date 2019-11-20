В Хельсинкской комиссии США впервые за восемь лет прошли слушания по Беларуси

Источник материала: Tut.by

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США) 20 ноября впервые за восемь лет провела слушания по Беларуси. Заседание, которое было посвящено изучению российского влияния в стране, транслировалось в прямом эфире.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Приглашенными экспертами на слушаниях выступили директор центра EAST (Варшава) Андрей Елисеев, старший менеджер программ по Евразии правозащитной организации Freedom House София Орлоски, медиааналитик Агентства США по глобальным медиа Франак Вечорко, старший научный сотрудник и директор российской программы Центра анализа европейской политики (CEPA) Брайан Уитмор.

Елисеев заявил, что Кремль стремится «вернуть свое полное влияние в Беларуси, как это было в СССР, для чего использует политическое, экономическое и пропагандистское давление на белорусские власти и общество».

«Кремль воспринимает Беларусь как часть так называемого русского мира, — считает эксперт. — Россия хочет, чтобы большую часть суверенитета Беларусь передала Москве в обмен на дальнейшую экономическую поддержку. Условия Кремля для заключения будущих соглашений по поставкам нефти и газа, выделения Беларуси кредитов — это более глубокая интеграция в рамках Союзного государства».

Елисеев подчеркнул, что Беларусь очень уязвима перед российским влиянием, так как имеет глубокие институциональные, социальные, экономические и культурные связи с РФ, а также из-за репрессивной политики, которую белорусские власти проводят в отношении белорусского языка, независимых СМИ и гражданского общества.

«Угроза в том, что более глубокая интеграция на условиях, которые предлагает Россия, оставит Беларуси лишь номинальный суверенитет, когда в реальности Минск вынужден будет согласовывать свою внутреннюю и внешнюю политику с Москвой», — сказал он.

Елисеев отметил, что последние два года многие прокремлевские сайты, которые ранее концентрировались на темах Украины и Сирии, добавили к ним Беларусь. «Появились десятки новых активных сайтов, которые пишут о Беларуси. В их публикациях используется агрессивная, шовинистическая риторика, иногда ставится под сомнение само существование Беларуси как независимого государства, белорусский язык дискредитируется. Используется тезис о том, что белорусы и русские — один народ, а белорусский язык был искусственно создан враждебным Западом. Эти сайты пытаются создать иллюзию того, что в белорусском обществе существует большая поддержка более тесной интеграции с Россией», — сказал Елисеев.

При этом он подчеркнул, что западные корпорации, такие как Google и Apple, содействуют большему присутствию России в белорусском медиапространстве. «Это происходит из-за отсутствия белорусской локализации. Как результат, пользователям, которые выбирают своей локацией Беларусь, все равно предлагается очень много российского контента в их новостных лентах, — сказал Елисеев. — Крупнейшие участники белорусского медиарынка подписали совместную декларацию, в которой призвали корпорации сделать Беларусь независимой страной на глобальной интернет-карте через локализацию своих сервисов для Беларуси, как это сделано в Украине, Литве, Польше и других странах».

Елисеев также отметил: «Если Беларусь потеряет свой суверенитет, это будет катастрофой не только для белорусского народа, который поколениями мечтал о суверенной и независимой стране, но это также поощрит дальнейшее агрессивное поведение России по отношению к другим соседям и подстегнет Россию к новым попыткам дестабилизации ситуации в регионе».

София Орлоски призвала Запад не обманываться процессом либерализации в Беларуси, так как подобное уже происходило в 2008 и 2010 годах, а затем следовали новые циклы репрессий. «Белорусские власти обещали, но так и не начали проведение значительных демократических реформ. Автократический режим не позволяет Беларуси усилить внутреннюю защищенность и делает страну уязвимой для российского давления», — сказала Орлоски.

Представитель Freedom House отметила, что процесс интеграции в рамках Союзного государства остается непрозрачным. Общественность обеих стран до сих пор не ознакомлена с «дорожными картами», которые должны быть подписаны 8 декабря. «Публику лишь заверяют, что первая стадия углубленной интеграции коснется лишь экономических вопросов», — сказала Орлоски.

Она подчеркнула, что Беларусь «никогда не будет по-настоящему независимой, если белорусские власти продолжат играть по российским правилам». «Если США хотят помочь Беларуси, то им стоит в первую очередь поощрить Беларусь к проведению демократических реформ. Условием для любых дальнейших шагов по нормализации отношений должны стать полноценная избирательная реформа и снятие ограничений на мирную гражданскую деятельность. США могут предложить экспертную и техническую помощь, а также финансовую поддержку для этого», — сказала Орлоски.

Кроме того, она призвала поддержать независимые СМИ в Беларуси.

Франак Вечорко отметил, что процесс русификации тесно связан с усилением антидемократического режима Александра Лукашенко. По его словам, белорусские власти закрывают глаза на усиление российского влияния в белорусском сегменте интернета.

«Кремль создал много мелких новостных сайтов, сотни пабликов в социальных сетях и мессенджерах. Посты, которые там публикуются, направлены на то, чтобы менять и манипулировать белорусской национальной идентичностью, — сказал Вечорко. — Русское православие и русский язык являются главными инструментами российской экспансии и геополитического реваншизма. Кремль использует их и для политического давления».

Вечорко считает необходимым «преодолеть российскую монополию и местные недемократические нарративы». По его словам, существенную роль в этом играют СМИ с западным финансированием — «Радио Свобода», «Белсат», «Европейское радио для Беларуси», «Радио Рация». «Это подходящий момент для того, чтобы возродить белорусскую службу „Голоса Америки“, закрытую в 1956 году», — убежден Вечорко.

Он считает, что возобновление полноценной работы американского посольства в Беларуси может помочь США выстроить прямой диалог с белорусским народом, а не с властями, активизировать проекты по медиаграмотности и развитию цифровой журналистики, а также программы обмена.

Брайан Уитмор заявил, что Беларусь является стратегически важной для Запада и эта важность будет возрастать в ближайшем будущем. «В интересах Запада усилить суверенитет Беларуси, — сказал он. — США и партнеры могут содействовать уменьшению экономической зависимости Беларуси от России. Например, могли бы инвестировать в IT-сектор Беларуси, заняв нишу, образовавшуюся после сокращения российских субсидий».

По словам представителя СЕРА, российская агрессия в Украине в 2014 году испугала Александра Лукашенко и большую часть белорусской элиты, а Россия, которая ослаблена западными санкциями, сократила экономическую поддержку режима в Минске. События в Украине способствовали тому, что часть белорусского общества, в том числе представители оппозиции, считают сейчас более важным сохранить независимость, а за демократию можно бороться потом, сказал Уитмор.

«Москва рассматривает Беларусь как игру с нулевой суммой и готова пойти на риск, чтобы сохранить ее в качестве сателлита, не исключая и возможность военного вмешательства, — сказал Уитмор. — Но это не значит, что Запад в этой ситуации беспомощен. Запад должен послать четкий сигнал Москве, что суверенитет Беларуси является неприкосновенным, а агрессивные действия России будут дорого стоить, включая новые санкции и не только их».