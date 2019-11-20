«Так будет справедливее». В Беларуси хотят перейти на налогообложение недвижимости от ее рыночной стоимости. Последнее слово — за президентом

19-20 ноября 2019 года в Минске проходила научно-практическая международная конференция, на которой были подведены итоги шестого совместного белорусско-шведского проекта по совершенствованию в Беларуси системы управления земельными ресурсами и городским развитием с использованием современных методов и технологий.

В конференции приняли участие представители организаторов проекта (ОО «Земельная реформа» и Национальная администрация Швеции по картографии, кадастру и земельной регистрации (Lantmäteriet), Посол Швеции в Республике Беларусь, эксперты и участники проекта в лице представителей Госкомимущества, Национального кадастрового агентства, Министерства по налогам и сборам, БелНИИПградостроительства, а также приглашенные участники из Латвии, Молдовы, России, Словении и Узбекистана.

Проект стартовал немногим более трех лет назад. В ходе плодотворной совместной работы экспертов из Беларуси, Швеции и других зарубежных европейских стран удалось решить много задач. В частности, совершенствована методика массовой регистрации и массовой оценки недвижимого имущества для целей налогообложения и иных целей, порядок налогообложения недвижимого имущества, система налогового контроля, территориального планирования в городах и др.