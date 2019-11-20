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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске наградили лучших предпринимателей страны В четырех номинациях выбрали победителей от каждой области совместным решением местных властей и Министерства экономики. Самых успешных отметили в сферах...

В четырех номинациях выбрали победителей от каждой области совместным решением местных властей и Министерства экономики. Самых успешных отметили в сферах производства и услуг, а также среди начинающих проектов. Титул почетного предпринимателя присвоили компании, которая побеждает уже не в первый раз. Национальный конкурс стал частью Всемирной недели предпринимательства, которая в эти дни проходит в Беларуси. Зарубежные эксперты отмечают благоприятный деловой климат, созданный в нашей стране. Сегодня в Беларуси работает эффективный механизм поддержки малого и среднего бизнеса. Первоочередная задача - помощь предпринимателям, которые производят товары.