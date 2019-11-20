Лукашенко встретится со старыми и новыми депутатами

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко планирует провести общую встречу с депутатами шестого и седьмого созывов. Об этом TUT.BY рассказали депутаты, информацию подтвердила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.



Встреча президента с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Беларуси пятого и шестого созывов состоялась, 2016 год. Фото: пресс-служба президента

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— Встреча главы государства с депутатами шестого и седьмого созывов состоится обязательно. Как вы помните, это было поручение президента — организовать такое мероприятие, чтобы поблагодарить парламентариев за проделанную работу. Дата в настоящее время определяется с учетом рабочего графика президента, — рассказала Наталья Эйсмонт.

По предварительной информации депутатов, встреча пройдет за день до заседания обновленного парламента — 5 декабря.

Первый раз общую встречу с теми, кто уже отработал свой срок и теми, кому работать в Овальном зале, президент провел в 2016 году. До этого, в 2012 году, на подобной встрече присутствовали лишь депутаты и сенаторы четвертого созыва, завершающие свою работу, «новеньких» тогда не позвали.

Выступая перед депутатами парламента три года назад, президент первый раз заговорил о возможности корректировки Конституции, а также комментировал отношения с Россией, Украиной, ЦТ и женщин. Упомянул президент и оппозицию, заявив, что попавшие в парламент шестого созыва оппозиционные депутаты Анна Канопацкая и Елена Анисим — не «назначенцы власти», и что для него все депутаты равны.

— Говорят, Лукашенко провел выборы, чтобы понравиться Западу. Не только я, но и вся власть ведут себя так, чтобы понравиться не только Западу, но и России, и другим странам, с кем мы сегодня поддерживаем отношения. Да, мы хотели нашими выборами понравиться всем в мире. Но разве это не естественное желание? От этого зависит экономика, жизни наших людей, — заявил тогда президент.

В этом году Анисим и Канопацкая будут присутствовать в Овальном зале как уходящие депутаты. Вопросов от депутатов встреча не подразумевает, но в прошлый раз в программе было награждение особо отличившихся депутатов и сенаторов шестого созыва. Так что возможность задать президенту вопрос у Канопацкой и Анисим будет только если он решит их наградить.

Обновленный депутатский корпус соберется на свое первое заседание 6 декабря. В парламент повторно избраны 30 депутатов.