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Белорусский павильон на Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности составляют более 10 компаний
21.11.2019 08:04 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНовые возможности для экспорта белорусских товаров в Грузию. В Тбилиси открылась Международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности. Наш павильон составляют более 10 компаний. Это производители техники, шин и продуктов питания. Топ-менеджеры отечественных предприятий уже провели с грузинскими бизнесменами переговоры об увеличении объемов продаж. Ожидается, что по итогам форума наш экспорт в Грузию значительно вырастет.
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Белорусский павильон на Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности составляют более 10 компаний
Новые возможности для экспорта белорусских товаров в Грузию. В Тбилиси открылась Международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности. Наш...
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