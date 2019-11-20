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Белорусский павильон на Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности составляют более 10 компаний

21.11.2019 08:04 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новые возможности для экспорта белорусских товаров в Грузию. В Тбилиси открылась Международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности. Наш павильон составляют более 10 компаний. Это производители техники, шин и продуктов питания. Топ-менеджеры отечественных предприятий уже провели с грузинскими бизнесменами переговоры об увеличении объемов продаж. Ожидается, что по итогам форума наш экспорт в Грузию значительно вырастет.
 
 
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Новые возможности для экспорта белорусских товаров в Грузию. В Тбилиси открылась Международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности. Наш...
 
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