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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусский павильон на Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности составляют более 10 компаний Новые возможности для экспорта белорусских товаров в Грузию. В Тбилиси открылась Международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности. Наш...

Новые возможности для экспорта белорусских товаров в Грузию. В Тбилиси открылась Международная выставка сельского хозяйства и пищевой промышленности. Наш павильон составляют более 10 компаний. Это производители техники, шин и продуктов питания. Топ-менеджеры отечественных предприятий уже провели с грузинскими бизнесменами переговоры об увеличении объемов продаж. Ожидается, что по итогам форума наш экспорт в Грузию значительно вырастет.