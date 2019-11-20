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«Глобальный индекс терроризма-2019». Беларусь признали одной из самых безопасных стран мира

21.11.2019 10:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная группа экспертов обнародовала исследование «Глобальный индекс терроризма» (The Global Terrorism Index — GTI). Беларусь признана наиболее безопасными страной с точки зрения угрозы террористических атак.


Иллюстрация: visionofhumanity.org

Беларусь оказалась на 138 позиции и 138 возможных. Свое место в рейтинге наша страна разделяет еще 26-ю странами — Португалией, Словенией, Монголией, Румынией, Того, Оманом, Кубой, Северной Кореей, Сингапуром и другими. Из стран в СНГ в список наиболее безопасных государств попал также Туркменистан.

Из стран-соседей самое высокое место занимает Украина — она оказалась на 24-й позиции. При этом авторы исследования отметили, что с 2014 года количество смертей от терроризма в Украине снизилась на 98%. Россия заняла 37-ую строчку индекса, в стране количество зафиксированных террористических атак сократилось на треть, а их жертв на 51% по сравнению с 2018 годом. Польша разместилась на 106-й позиции, Литва на 108-ой, а Латвия — 117-ой строчке рейтинга.

Самыми опасными с точки зрения угрозы террористических атак признаны Афганистан, далее — Ирак, Нигерия, Сирия, Пакистан, Сомали, Индия, Йемен, Филиппины и Демократическая Республика Конго.

Что за «Глобальный индекс терроризма»?

«Глобальный индекс терроризма — 2019» стал седьмым по счету комплексным исследованием ситуации в мире с точки зрения уровня террористической угрозы. Индекс GTI разработан международной группой экспертов под эгидой Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета, Австралия.

Расчетная часть выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма Национального консорциума по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд — крупнейшей в мире статистической базы о террористической деятельности, содержащей информацию о террористических актах за последние десятилетия.

Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности внутри той или иной страны по четырем основным показателям:

  • Количество террористических инцидентов
  • Количество погибших
  • Количество пострадавших
  • Уровень материального ущерба

Кроме того, при составлении «Глобального индекса терроризма» анализируется ряд других факторов, которые могут быть косвенно связаны с террористической активностью.

 
 
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Беларусь оказалась на 138 позиции и 138 возможных. Свое место в рейтинге наша страна разделяет еще 26-ю странами - Португалией, Словенией и другими. Из стран в СНГ в...
 
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