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Избранная депутатом 22-летняя Мисс Беларусь возмутилась ложью в «известном мировом издании»

21.11.2019 12:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Избранная депутатом 22-летняя Мисс Беларусь 2018 года Мария Василевич через Instagram возмутилась тем, что «известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты».


Фото: president.gov.by

Мировые СМИ традиционно не много внимания уделяют Беларуси, и по всей вероятности, это ответ британскому изданию The Times, которое в статье по итогам прошедших парламентских выборов представило Василевич как «22-летнюю королеву красоты, связанную романтически с белорусским диктатором». Издание также написало, что прошедшие парламентские выборы называют сфальсифицированными.

«Я за свободу слова. Но будь добр нести ответственность за каждое сказанное тобой слово. Особенно, если ты журналист. Особенно, если ты журналист ведущего издания. Журналистика — это не о „за“ и „против“, это не личном отношении журналиста к тому или иному факту. Задача журналиста — не пытаться убедить и навязать обществу свое мнение, а донести максимально объективную информацию. Но у нас другая ситуация — журналистика мнений. Для большего хайпа, для высоких рейтингов, для формирования угодного для кого-то общественного мнения, журналисты освещают ситуацию как того требуют поставленные перед ними задачи. Можем ли мы после этого называть их журналистами? Откуда тогда нам узнать правду? И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты… Это ли профессиональная журналистика?», — пишет Василевич, не уточняя, какие именно факты исказило «известное мировое издание».

Василевич, выпускница экономического факультета БГЭУ до своего избрания работала редактором отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании. При этом Мисс Беларусь регулярно появлялась на мероприятиях с участием главы государства.

 
 
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По всей вероятности, это ответ The Times, которое в статье по итогам выборов представило Василевич как «22-летнюю королеву красоты, связанную романтически с белорусским...
 
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