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Лукашенко встретился с главой компании, построившей высочайший небоскреб в мире
21.11.2019 13:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь заинтересована в развитии проектов в реальном секторе экономики с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром,
Лукашенко напомнил, что во время его недавнего
— Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире: в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшие направления, кроме строительства, — заявил президент. — Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке. Но, откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты именно в реальном секторе экономики.
Какие именно проекты намерена реализовывать арабская компания в Беларуси, уже обсуждалось за закрытыми дверями. Однако президент отметил, что ему понравились некоторые идеи руководства ОАЭ.
— Во время моего пребывания в Эмиратах и во время пребывания Наследного принца [Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна] здесь, в Беларуси, мне понравился ряд идей, которые он высказал, в том числе одна из ваших идей, которую я хотел бы здесь обсудить, — добавил глава государства.
На встрече с белорусской стороны присутствовали первый вице-премьер Александр Турчин, глава Минска Анатолий Сивак и помощник президента по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко.
Турчин по итогам встречи лишь
Мухаммед Али аль-Аббар — совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Его называют ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.
Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей международного класса, моллов, офисных центров, жилых объектов. Компания является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл» и построила знаменитый 828-метровый дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа», имеющий статус самого высокого в мире сооружения.
В 2016 году в Дубае Emaar Properties
В конце 2016 года стало известно, что структуры, связанные с правящей семьей ОАЭ,
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