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Лукашенко встретился с главой компании, построившей высочайший небоскреб в мире

21.11.2019 13:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь заинтересована в развитии проектов в реальном секторе экономики с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром, сообщает пресс-служба президента.


Фото: пресс-служба президента

Лукашенко напомнил, что во время его недавнего визита в ОАЭ стороны уже обсуждали направления двустороннего сотрудничества. В Минск Мухаммед Али аль-Аббар был приглашен, чтобы более конкретно обсудить работу Emaar Properties в Беларуси.

— Мы готовы с Эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире: в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшие направления, кроме строительства, — заявил президент. — Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке. Но, откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты именно в реальном секторе экономики.

Какие именно проекты намерена реализовывать арабская компания в Беларуси, уже обсуждалось за закрытыми дверями. Однако президент отметил, что ему понравились некоторые идеи руководства ОАЭ.

— Во время моего пребывания в Эмиратах и во время пребывания Наследного принца [Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна] здесь, в Беларуси, мне понравился ряд идей, которые он высказал, в том числе одна из ваших идей, которую я хотел бы здесь обсудить, — добавил глава государства.

На встрече с белорусской стороны присутствовали первый вице-премьер Александр Турчин, глава Минска Анатолий Сивак и помощник президента по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко.

Турчин по итогам встречи лишь сказал журналистам, что арабские инвесторы готовы в ближайшие полгода реконструировать одну из старых гостиниц в Минске.

Мухаммед Али аль-Аббар — совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Его называют ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.

Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей международного класса, моллов, офисных центров, жилых объектов. Компания является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл» и построила знаменитый 828-метровый дубайский небоскреб «Бурдж-Халифа», имеющий статус самого высокого в мире сооружения.

В 2016 году в Дубае Emaar Properties начала возводить The Tower («Башня»). По окончании строительства высота башни на 100 метров превысит высоту «Бурдж-Халифа». Стоимость строительства небоскреба составит около миллиарда долларов. Завершить все работы по проекту планируется до начала Всемирной выставки ЭКСПО-2020, которая пройдет в Дубае.

В конце 2016 года стало известно, что структуры, связанные с правящей семьей ОАЭ, построят в Минске на месте «БелЭкспо» и 2-й больницы деловой центр, отель, рестораны и бутики. Семье наследного принца Абу-Даби выделен огромный участок в Логойском районе.

 
Теги: Минск
 
 
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Арабские инвесторы готовы в ближайшие полгода реконструировать одну из старых гостиниц в Минске.
 
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