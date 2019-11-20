Лукашенко: Мы создали свои системы связи, недоступные для разведок других государств

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 21 ноября собрал совещание о развитии системы правительственной связи. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— У президента на столе разработки стационарной отечественной связи, все высшие должностные лица, члены правительства имеют неплохую стационарную связь, но самое главное, что мы в данном случае абсолютно независимы. Мы создали свои системы связи, свои центры шифрования информации, недоступные для разведок других государств, — отметил он.

В то же время президент подчеркнул, что «сделано немало, но далеко не все».

— Мы сегодня делаем и тестируем некоторые системы не стационарной, а мобильной связи. У каждого сегодня мобильный телефон — взял, позвонил — весь мир знает, о чем ты говоришь. Надо создать такую связь, но защищенную. Как в народе говорят, секретную связь. Мы тестируем такую связь. Есть, конечно, ряд недостатков. Об этом тоже мы сегодня откровенно должны поговорить, — добавил он.

Лукашенко рассказал, что недавно поручал Оперативно-аналитическому центру проверить, как работает КГБ в сфере закрытой связи, насколько она находится под контролем, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц. Он попросил рассказать о результатах и наметить «дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной закрытой связи».

"Меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси"

По его словам, развитие этого направления не просто получение результата в виде конкретного продукта — хорошей связи.

— Это двигает нашу школу шифрования и создания подобных систем. Если мы этим занимаемся, значит, у нас есть классные специалисты, и эта школа будет развиваться, — считает Лукашенко. — У нас есть хорошие специалисты, наработки, и потерять их нельзя. Тем более что многие системы, которые мы создали, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь.

Он рассказал, что белорусская сторона для некоторых глав государств уже создала такую же правительственную связь.

— Это пользуется спросом, и это немалые деньги, поэтому есть смысл в этом направлении работать и развивать наши системы, — сказал он.

Напомним, в августе Александр Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности. Тогда он отметил, что «надо серьезно посмотреть» по отдельным направлениям контроля — слухового, видео и так далее.

— Тут нам надо совершенство, чтобы не было разбоя: захотел какой-то начальник кого-то прослушать — прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал. Этого быть не должно. Я эту задачу поставил, и вы должны ее решать. Все должно быть цивилизованно и достойно. Главное — это человек. Вы должны обеспечить его полную безопасность, свободу общения. Никто не имеет права влазить в его вопросы, — заявил тогда президент.