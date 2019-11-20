Какие организации должны отдавать в фонд нацразвития часть дохода

Определен список компаний, которые будут перечислять в фонд национального развития часть своей прибыли.

Правительство приняло такое решение с учетом результатов работы высокорентабельных предприятий за первое полугодие 2019 года.

Информация содержится в постановлении Совета Министров от 18 ноября 2019 года №772, которое опубликовано на Национальным правовом интернет-портале .

В числе таких организаций ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», ОАО «Промагролизинг».

Всего в перечне 17 высокорентабельных предприятий, которые должны выплатить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития почти 92 млн рублей. Это они должны сделать до 25 числа включительно.