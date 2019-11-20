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Какие организации должны отдавать в фонд нацразвития часть дохода
21.11.2019 13:31 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Определен список компаний, которые будут перечислять в фонд национального развития часть своей прибыли.
Правительство приняло такое решение с учетом результатов работы высокорентабельных предприятий за первое полугодие 2019 года.
Информация содержится в постановлении Совета Министров от 18 ноября 2019 года №772, которое опубликовано на
В числе таких организаций ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», ОАО «Промагролизинг».
Всего в перечне 17 высокорентабельных предприятий, которые должны выплатить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития почти 92 млн рублей. Это они должны сделать до 25 числа включительно.
В декабре 2018 года Совмин также
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Определен список компаний, которые будут перечислять в фонд национального развития часть своей прибыли. Правительство приняло такое решение с учетом результатов...
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