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Какие организации должны отдавать в фонд нацразвития часть дохода

21.11.2019 13:31 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Определен список компаний, которые будут перечислять в фонд национального развития часть своей прибыли.

Правительство приняло такое решение с учетом результатов работы высокорентабельных предприятий за первое полугодие 2019 года.

Информация содержится в постановлении Совета Министров от 18 ноября 2019 года №772, которое опубликовано на Национальным правовом интернет-портале.

В числе таких организаций ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», ОАО «Промагролизинг».

Всего в перечне 17 высокорентабельных предприятий, которые должны выплатить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития почти 92 млн рублей. Это они должны сделать до 25 числа включительно.

В декабре 2018 года Совмин также составлял список белорусских предприятий, обязанных делиться прибылью, тогда их было 30. В 2013 году в аналогичном перечне было 80 предприятий.

 
 
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Определен список компаний, которые будут перечислять в фонд национального развития часть своей прибыли. Правительство приняло такое решение с учетом результатов...
 
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