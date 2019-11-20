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Курсы валют
21.11.2019 11:00 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах рубль окреп к корзине валют на 0,04 %. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 5 копеек. Евро - 2 рубля 27 копейки. И 3 рубля 20 копеек стоят 100 российских рублей.
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На прошедших накануне торгах рубль окреп к корзине валют на 0,04 %. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 5 копеек. Евро - 2 рубля 27 копейки. И 3 рубля 20 копеек стоят 100...
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