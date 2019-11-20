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На рынке жилья в Минске цены остановились
21.11.2019 10:30 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНо это касается только б/у сектора. Специалисты отмечают: на протяжении трех недель стоимость столичного квадрата на вторичке поднималась на 0,4 % каждые 7 дней, но тенденция не получила продолжения. За последнюю неделю индекс не изменился. 1 386 долларов стоит сегодня в среднем квадратный метр жилья в б/у секторе. В новостройках же столицы цена квадратного метра не стоит на месте - за неделю квадрат просел на 0,3 %. 1 312 долларов сегодня средняя цена квадрата в новых домах Минска.
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Но это касается только б/у сектора. Специалисты отмечают: на протяжении трех недель стоимость столичного квадрата на вторичке поднималась на 0,4 % каждые 7 дней, но...
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