|
Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2020 год
21.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Парламентское собрание Союзного государства Беларуси и России на пленарном заседании 21 ноября одобрило бюджет Союза на 2020 год, передает ТАСС.
Так, согласно документу, доходы союзного бюджета должны составить 5,521 млрд RUB, а расходы – 5,377 млрд. Проект был представлен государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
В ходе сессии Парламентского собрания Союза
Одной из основных тем сессии станет подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламентское собрание Союзного государства Беларуси и России на пленарном заседании 21 ноября одобрило бюджет Союза на 2020 год, передает ТАСС. Так, согласно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)