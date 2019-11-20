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Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2020 год

21.11.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2020 год

Парламентское собрание Союзного государства Беларуси и России на пленарном заседании 21 ноября одобрило бюджет Союза на 2020 год, передает ТАСС.

Так, согласно документу, доходы союзного бюджета должны составить 5,521 млрд RUB, а расходы – 5,377 млрд. Проект был представлен государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

В ходе сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая открылась в эти дни в Санкт-Петербурге, планируется обсуждение перспектив использования модельного законотворчества для сближения законодательства двух стран. Также будут подведены итоги исполнения предыдущего бюджета.

Одной из основных тем сессии станет подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Парламентское собрание Союзного государства Беларуси и России на пленарном заседании 21 ноября одобрило бюджет Союза на 2020 год, передает ТАСС. Так, согласно...
 
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