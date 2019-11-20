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Обвиняемому в коррупции экс-главе Шумилинщины выставили ущерб в почти 140 тысяч долларов
21.11.2019 16:52 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде в Витебске продолжается
Экс-председателя Шумилинского райисполкома обвиняют в уклонении от погашения кредиторской задолженности; злоупотреблении властью или служебными полномочиями; превышении власти или служебных полномочий; служебном подлоге с целью искажения отчетности; получении взятки повторно или в крупном размере.
Александр Снаров не содержится под стражей. В качестве меры пресечения к нему применена подписка о невыезде.
По материалам дела, злоупотребление властью и превышение служебных полномочий Александр Снаров допускал, являясь председателем райисполкома. А уклонение от погашения кредита, служебный подлог и получение взятки совершил еще на предыдущей работе, когда был директором предприятия «Крынки» Лиозненского района.
Водитель: «Не было чем заняться…»
Суд исследовал эпизоды, произошедшие в ноябре 2017 года: по ним Снарова обвиняют в превышении служебных полномочий.
По данным следствия, бывший глава района неоднократно отдавал незаконные приказы директору Шумилинского ПМК-70 — по оказанию транспортных услуг со снижением цены или бесплатно.
На заседании заслушали показания свидетелей — тогдашнего исполнителя обязанностей директора Шумилинского ЖКХ и личного водителя Снарова, а также озвучили письменные показания водителя ПМК-70.
Бывший личный водитель Снарова признался, что в его обязанности не входило сопровождение и выгрузка груза. Но отметил, что ему «было не стыдно» это делать и что он не «обижается на своего руководителя», так как начальник ездил на служебном авто самостоятельно, а ему, водителю, «не было чем в те дни заняться».
Бывший предрик не считает себя виновным
Водитель ПМК-70, который два раза перевозил для Снарова из Шумилино в Лиозно доски и другие пиломатериалы, написал, что получал от диспетчера своего предприятия путевые листы, в которых указанные маршруты не совпадали с реальным движением его машины в те дни.
Так, 3 ноября километраж автомобиля составил 383 км, 15 ноября — 215 км. В путевом листе водитель указал реальный маршрут движения из Шумилино в Лиозно, но диспетчер заставила переписать путевые листы, подогнав общий пробег до 97 километров, которые и оплатил Снаров.
Бывший чиновник заявил, что не считает себя виновным по этим двум эпизодам.
Материальной компенсации требуют ПМК, сельхозпредприятие и райисполком
Суд приобщил к делу исковое заявление ПМК-70 о взыскании материального ущерба, причиненного Снаровым, на сумму 153 рубля. Судья спросила обвиняемого, намерен ли он сейчас компенсировать расходы ПМК. Он ответил отрицательно.
К материалам дела приобщили иск предприятия «Крынки» о взыскании с обвиняемого причиненного им ущерба в размере 277 186 рублей, при этом половина этой суммы должна быть выплачена государству.
Интересно, что и Шумилинский райисполком, которым Снаров руководил с декабря 2015-го до ноября 2018-го, просит взыскать с него компенсацию ущерба в размере 4724 рубля.
Александра Снарова в ноябре 2018 года заменил на посту председателя Шумилинского райисполкома Олег Быков, но и он продержался недолго. С июля 2019 года районом руководит Виктор Гуторов.
Суд продолжится 26 ноября.
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По материалам дела, злоупотребление властью и превышение служебных полномочий Александр Снаров допускал, являясь председателем райисполкома. А уклонение от...
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