Обвиняемому в коррупции экс-главе Шумилинщины выставили ущерб в почти 140 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

В суде в Витебске продолжается процесс по уголовному делу бывшего главы Шумилинского райисполкома Александра Снарова. Он обвиняется в получении взятки, служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями — в целом по пяти статьям УК. На очередном заседании допросили бывшего водителя Снарова. Он признался, что по просьбе начальника разгружал грузы, хоть это не входило в его обязанности. На суде побывал корреспондент «Віцебскай вясны».

Экс-председателя Шумилинского райисполкома обвиняют в уклонении от погашения кредиторской задолженности; злоупотреблении властью или служебными полномочиями; превышении власти или служебных полномочий; служебном подлоге с целью искажения отчетности; получении взятки повторно или в крупном размере.

Александр Снаров не содержится под стражей. В качестве меры пресечения к нему применена подписка о невыезде.

По материалам дела, злоупотребление властью и превышение служебных полномочий Александр Снаров допускал, являясь председателем райисполкома. А уклонение от погашения кредита, служебный подлог и получение взятки совершил еще на предыдущей работе, когда был директором предприятия «Крынки» Лиозненского района.

Водитель: «Не было чем заняться…»

Суд исследовал эпизоды, произошедшие в ноябре 2017 года: по ним Снарова обвиняют в превышении служебных полномочий.

По данным следствия, бывший глава района неоднократно отдавал незаконные приказы директору Шумилинского ПМК-70 — по оказанию транспортных услуг со снижением цены или бесплатно.

На заседании заслушали показания свидетелей — тогдашнего исполнителя обязанностей директора Шумилинского ЖКХ и личного водителя Снарова, а также озвучили письменные показания водителя ПМК-70.

Бывший личный водитель Снарова признался, что в его обязанности не входило сопровождение и выгрузка груза. Но отметил, что ему «было не стыдно» это делать и что он не «обижается на своего руководителя», так как начальник ездил на служебном авто самостоятельно, а ему, водителю, «не было чем в те дни заняться».

Бывший предрик не считает себя виновным

Водитель ПМК-70, который два раза перевозил для Снарова из Шумилино в Лиозно доски и другие пиломатериалы, написал, что получал от диспетчера своего предприятия путевые листы, в которых указанные маршруты не совпадали с реальным движением его машины в те дни.

Так, 3 ноября километраж автомобиля составил 383 км, 15 ноября — 215 км. В путевом листе водитель указал реальный маршрут движения из Шумилино в Лиозно, но диспетчер заставила переписать путевые листы, подогнав общий пробег до 97 километров, которые и оплатил Снаров.

Бывший чиновник заявил, что не считает себя виновным по этим двум эпизодам.

Материальной компенсации требуют ПМК, сельхозпредприятие и райисполком

Суд приобщил к делу исковое заявление ПМК-70 о взыскании материального ущерба, причиненного Снаровым, на сумму 153 рубля. Судья спросила обвиняемого, намерен ли он сейчас компенсировать расходы ПМК. Он ответил отрицательно.

К материалам дела приобщили иск предприятия «Крынки» о взыскании с обвиняемого причиненного им ущерба в размере 277 186 рублей, при этом половина этой суммы должна быть выплачена государству.

Интересно, что и Шумилинский райисполком, которым Снаров руководил с декабря 2015-го до ноября 2018-го, просит взыскать с него компенсацию ущерба в размере 4724 рубля.

Александра Снарова в ноябре 2018 года заменил на посту председателя Шумилинского райисполкома Олег Быков, но и он продержался недолго. С июля 2019 года районом руководит Виктор Гуторов.

Суд продолжится 26 ноября.