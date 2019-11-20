Больше не будет очередей и справок? В Минске предложили внедрить платформу «умного города», но на ее «старт» нужен 1 миллиард долларов

Николай Ладутько пояснил, что цель проекта «Смарт-Сити» гораздо шире, чем просто цифровизация Минска.

— Я сторонник не смарт-Минск как административной единицы, которая должна войти на равных в мировое соревнование городов. Ведь любой 20-миллионник обеспечивает вокруг себя управление всей территорией. Получается, что Минск должен в течение 10-15 лет стать территорией, которая управляет Беларусью, — озвучил один из вариантов развития Николай Ладутько. — Но можно пойти другим путем: более равномерного расселения людей на территории всей Беларуси. Если мы говорим «Смарт-Минск», то мы должны понимать, что город таким образом будет расти вверх, куда будут прибывать люди. Поэтому важно внедрять технологию по всей стране.

Спикер подчеркнул, что проект «умный город» уже реализуется, и эти элементы есть в ежедневной жизни. В прошлом году Глава государства дал соответствующее поручение: внедрять реализацию умного города в Минске, и работа в этом направлении ведется.

Вся наша жизнь, в которой мы живем, уже в какой-то мере «оцифрована»

— «Смарт-Сити» — это коммерческий, окупаемый и очень важный проект. Мы не просим у государства денег, а только поддержки — хотим стать его партнером, — пояснил Николай Ладутько. — Тем не менее, с учетом того, что уже многое внедрено в городе, на старт и координацию проекта понадобится около 1 миллиарда долларов. Может, 1,5 миллиарда долларов.

Планируется, что мы на своей базе объединим все службы города: МЧС, МВД, Госавтоинспекцию и все другие. Всем этим сможет пользоваться обычный человек: где-то платно, где-то бесплатно. Для того, чтобы соблюсти баланс, где-то нужно будет заплатить за получение какой-то справки, где-то можно будет сделать это бесплатно. Как и сегодня — принцип «одного окна», только это будет в телефоне.