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Больше не будет очередей и справок? В Минске предложили внедрить платформу «умного города», но на ее «старт» нужен 1 миллиард долларов
21.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Современный мир все больше становится цифровым, поэтому презентация проекта умного города не выглядит как нечто шокирующее, скорее как логичное продолжение развития страны. Сегодня в одном из докладов международного форума «ИТ-Страна», который прошел на базе Национальной библиотеки, председатель союза предпринимателей Николай Ладутько презентовал проект «Смарт-Сити». Будущее уже наступило?
Что такое «Смарт-Сити» и как его планируется внедрять
Проект «Смарт-Сити» представляет собой объединение всех цифровых платформ страны в целом в одной большой базе. Это значит, что любой белорус сможет с помощью телефона оплатить коммунальные платежи, получить/заказать необходимую справку, узнать план мероприятий города, получить доступ к сотрудникам любого Министерства и т.д.
Элементы «Смарт-Сити»:
Многие элементы цифровой жизни уже плотно внедрены в жизнь любого современного человека, но на множестве различных платформ. Председатель столичного союза предпринимателей Николай Ладутько предлагает все это объединить в рамках одного проекта — «Смарт-Сити».
— Я убежден в том, что «цифра», искусственный интеллект — это в ближайшие 30-50 лет основоопределяющая позиция мира. Сегодня мы должны в этот тренд более активно встраиваться, чтобы не оказаться на обочине этого мирового соревнования, — подчеркнул Николай Ладутько. — Город — саморазвивающийся организм, и порой получается, что законы, которые пишутся для развития территории, не очень действуют. Город постоянно требует в себя вливание человеческого ресурса в первую очередь.
Николай Ладутько пояснил, что цель проекта «Смарт-Сити» гораздо шире, чем просто цифровизация Минска.
— Я сторонник не смарт-Минск как административной единицы, которая должна войти на равных в мировое соревнование городов. Ведь любой 20-миллионник обеспечивает вокруг себя управление всей территорией. Получается, что Минск должен в течение 10-15 лет стать территорией, которая управляет Беларусью, — озвучил один из вариантов развития Николай Ладутько. — Но можно пойти другим путем: более равномерного расселения людей на территории всей Беларуси. Если мы говорим «Смарт-Минск», то мы должны понимать, что город таким образом будет расти вверх, куда будут прибывать люди. Поэтому важно внедрять технологию по всей стране.
Спикер подчеркнул, что проект «умный город» уже реализуется, и эти элементы есть в ежедневной жизни. В прошлом году Глава государства дал соответствующее поручение: внедрять реализацию умного города в Минске, и работа в этом направлении ведется.
Вся наша жизнь, в которой мы живем, уже в какой-то мере «оцифрована»
— «Смарт-Сити» — это коммерческий, окупаемый и очень важный проект. Мы не просим у государства денег, а только поддержки — хотим стать его партнером, — пояснил Николай Ладутько. — Тем не менее, с учетом того, что уже многое внедрено в городе, на старт и координацию проекта понадобится около 1 миллиарда долларов. Может, 1,5 миллиарда долларов.
Планируется, что мы на своей базе объединим все службы города: МЧС, МВД, Госавтоинспекцию и все другие. Всем этим сможет пользоваться обычный человек: где-то платно, где-то бесплатно. Для того, чтобы соблюсти баланс, где-то нужно будет заплатить за получение какой-то справки, где-то можно будет сделать это бесплатно. Как и сегодня — принцип «одного окна», только это будет в телефоне.
«Отличий между Минском и другими городами быть не должно»
На вопрос, как может развиваться «Смарт-Сити» в регионах, Николай Ладутько ответил:
— Отличия между Минском и другими городами никакого не должно быть. Фактически речь идет об умной стране. У нас в Беларуси во всей стране населения меньше, чем в Москве. Поэтому мы должны смотреть на Беларусь как на один большой туристический город.
Поэтому учитывается и туристический потенциал страны. В рамках «Смарт-Сити» будет разработана платформа «Смарт-турист». Оно включает: бронирование и оплату проживания, путеводитель по Минску (онлайн переводчик, карта города, част с другими туристами, заказ тура по Минску, календарь мероприятий), прокат авто/вызов такси, экстренная помощь.
Правда, есть законодательный нюанс, который не позволяет иностранцу без наличия местной сим-карты подключиться к бесплатному wi-fi, а значит, и получить доступ к платформе. Но, по словам спикера, работа в этом направлении ведется.
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Больше не будет очередей и справок? В Минске предложили внедрить платформу «умного города», но на ее «старт» нужен 1 миллиард долларов
Современный мир все больше становится цифровым, поэтому презентация проекта умного города не выглядит как нечто шокирующее, скорее как логичное продолжение...
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