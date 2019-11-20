|
«Никто не навязывал условия». Жалобу «Минск Кристалл Групп» на «Евроторг» оставили без удовлетворения
21.11.2019 17:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли не удовлетворило жалобу госхолдинга «Минск Кристалл Групп» в отношении крупнейшего ритейлера Беларуси «Евроторг» (бренды «Евроопт», «Хит!»). Решение об этом опубликовано на сайте МАРТ.
Из заявления госхолдинга, поданного в феврале 2019 года, следовало, что «Евроторг» применял методы недобросовестной конкуренции на алкогольном рынке в отношении «Минск Кристалл Групп».
В жалобе утверждалось, что сначала ограничение продаж сводилось к формированию заведомо неконкурентоспособных розничных цен за счет установления более высоких торговых надбавок на спиртные напитки «Минск Кристалл Групп» по сравнению с аффилированным с «Евроторгом» «Минским заводом виноградных вин» и другими частными производителями. Забегая вперед отметим, что в МАРТ не зафиксировали близкой связи ритейлера с заводом.
В октябре прошлого года МАРТ приняло постановление, которое обязало розничные сети использовать единые торговые надбавки для всех производителей алкогольной продукции.
Госхолдинг в жалобе указал, что «Евроторог» в рамках выработки условий сотрудничества на 2019 год настаивал на формировании «завышенного» прейскуранта с предоставлением оптовой скидки до уровня предельных минимальных цен. Такое требование позволило бы розничной сети сформировать более высокую розничную цену на продукцию предприятий «Минск Кристалл Групп» и соответственно неконкурентоспособную по сравнению с продукцией МЗВВ и собственных торговых марок, принадлежащих сети.
В качестве доказательства навязывания «завышенного» прейскуранта госхолдинг предоставил протокол рабочей встречи, не подписанный «Евроторгом» ввиду несогласия с текстом данного протокола и отсутствия законодательных требований это делать, говорится в материалах дела.
В «Евроторге» утверждают, что сотрудничество со всем субъектами хозяйствования осуществляется исключительно согласно достигнутым договоренностям.
В ходе расследования МАРТ изучил прейскуранты «Минского завода виноградных вин», систему скидок производителя. Кроме того, министерство направило запросы отдельным поставщикам крепкого алкоголя по поводу их взаимоотношений с «Евроторгом».
В результате выяснилось, что некоторые поставщики предоставляли оптовые скидки «Евроторгу» и аффилиированным с ним лицам. При этом прейскуратные и отпускные цены менялись как в сторону увеличения, так и уменьшения.
МАРТ запросил у поставщиков информацию о навязывании условий со стороны розничной сети. «Факты навязывания со стороны „Евроторга“ контрагентам экономически или технологически не обоснованных условий, а также условий невыгодных или не относящихся к предмету договора не установлены», говорится в материалах антимонопольного ведомства.
В итоге МАРТ пришли к выводу об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях «Евроторга».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Никто не навязывал условия». Жалобу «Минск Кристалл Групп» на «Евроторг» оставили без удовлетворения
Из заявления госхолдинга, поданного в феврале 2019 гола, следовало, что «Евроторг» применял методы недобросовестной конкуренции на алкогольном рынке в отношении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)