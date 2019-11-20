«Никто не навязывал условия». Жалобу «Минск Кристалл Групп» на «Евроторг» оставили без удовлетворения

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли не удовлетворило жалобу госхолдинга «Минск Кристалл Групп» в отношении крупнейшего ритейлера Беларуси «Евроторг» (бренды «Евроопт», «Хит!»). Решение об этом опубликовано на сайте МАРТ.



«Минск Кристалл Групп» был среди тех производителей, которые поддерживали ограничение «Евроторга» на рынке продовольственных товаров. По данным на начало 2019 года, доля розничной сети составляла 19%. Фото с сайта realt.by

Из заявления госхолдинга, поданного в феврале 2019 года, следовало, что «Евроторг» применял методы недобросовестной конкуренции на алкогольном рынке в отношении «Минск Кристалл Групп».

В жалобе утверждалось, что сначала ограничение продаж сводилось к формированию заведомо неконкурентоспособных розничных цен за счет установления более высоких торговых надбавок на спиртные напитки «Минск Кристалл Групп» по сравнению с аффилированным с «Евроторгом» «Минским заводом виноградных вин» и другими частными производителями. Забегая вперед отметим, что в МАРТ не зафиксировали близкой связи ритейлера с заводом.

В октябре прошлого года МАРТ приняло постановление, которое обязало розничные сети использовать единые торговые надбавки для всех производителей алкогольной продукции.

Госхолдинг в жалобе указал, что «Евроторог» в рамках выработки условий сотрудничества на 2019 год настаивал на формировании «завышенного» прейскуранта с предоставлением оптовой скидки до уровня предельных минимальных цен. Такое требование позволило бы розничной сети сформировать более высокую розничную цену на продукцию предприятий «Минск Кристалл Групп» и соответственно неконкурентоспособную по сравнению с продукцией МЗВВ и собственных торговых марок, принадлежащих сети.

В качестве доказательства навязывания «завышенного» прейскуранта госхолдинг предоставил протокол рабочей встречи, не подписанный «Евроторгом» ввиду несогласия с текстом данного протокола и отсутствия законодательных требований это делать, говорится в материалах дела.

В «Евроторге» утверждают, что сотрудничество со всем субъектами хозяйствования осуществляется исключительно согласно достигнутым договоренностям.

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В ходе расследования МАРТ изучил прейскуранты «Минского завода виноградных вин», систему скидок производителя. Кроме того, министерство направило запросы отдельным поставщикам крепкого алкоголя по поводу их взаимоотношений с «Евроторгом».

В результате выяснилось, что некоторые поставщики предоставляли оптовые скидки «Евроторгу» и аффилиированным с ним лицам. При этом прейскуратные и отпускные цены менялись как в сторону увеличения, так и уменьшения.

МАРТ запросил у поставщиков информацию о навязывании условий со стороны розничной сети. «Факты навязывания со стороны „Евроторга“ контрагентам экономически или технологически не обоснованных условий, а также условий невыгодных или не относящихся к предмету договора не установлены», говорится в материалах антимонопольного ведомства.

В итоге МАРТ пришли к выводу об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства в действиях «Евроторга».