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«Демотивировали? Результаты выборов разозлили». Чем теперь займутся активисты «Молодежного блока»

21.11.2019 18:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Активисты из «Молодежного блока», устроившие несколько пикетов и даже рейв-митинг на самой тусовочной улице Минска, «раскачали» эту предвыборную гонку, как минимум, для молодежи: всю кампанию они призывали студентов бороться за свои права, и планируют заниматься этим и дальше.


От блока в парламент выдвигалось восемь человек, всех их зарегистрировали в качестве кандидатов, но депутатом никто из них не стал. Однако это, как признаются ребята, не демотивировало их, а наоборот по-доброму разозлило.

Избирательная кампания для 21-летнего кандидата в депутаты от «Молодежного блока» Алексея Лазарева закончилась необычно — в понедельник, 25 ноября он на полгода уходит в армию. В интервью TUT.BY Алексей говорил, что в феврале будет поступать в магистратуру в Чехии, но теперь поступление откладывается почти на полтора года.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Я вернусь из армии как раз к президентским выборам, а пока «Молодежный блок» продолжит политизировать молодежь, а потом поддержит самого достойного кандидата в президенты, — загадочно говорит Алексей.

На этих выборах Леша выдвигался по Калиновскому избирательному округу № 108 и был удивлен результатами подсчета голосов: в округ входят, в том числе, три общежития БНТУ, и на одном участке, где голосовали студенты, за Лазарева, согласно данным комиссии, отдали свои голоса лишь пять человек, на втором — 133 из 1180. На обоих участках победил лидер ЛДП Олег Гайдукевич.


Фото: Алексей Лазарев

— Мы уже нашли минимум 12 человек, которые голосовали за меня, на том участке, где мне «нарисовали» 5 голосов, но эти люди, к сожалению, боятся публично заявить об этом — это все студенты, проживающие в общежитиях, они боятся, что их выселят, — говорит экс-кандидат. — Я в округе был самым молодым кандидатом и удивительно, что молодежь, живущая в общежитиях, по мнению ЦИК, проголосовала за Гайдукевича и коммуниста Мелещенко.

Еще один экс-кандидат от блока, которого в день выборов милиция задержала прямо на избирательном участке, Станислав Шашок говорит, что активисты продолжат продвигать законопроекты, с которыми они шли на выборы: изменения в закон «об отсрочках», смягчение «наркотической» статьи 328 и пересмотр системы распределения выпускников вузов.


Станислав Шашок во время рейв-митинг на Зыбицкой 16 ноября.

— Не думаю, что в парламенте кто-то планирует учитывать интересы молодежи. У нас остались законопроекты, надо которым мы продолжим работать, будем их носить новым депутатам и продвигать через них. Что касается уличных акций, то с ними в Беларуси достаточно сложно: одна минута пикета стоит 3 рубля. Поэтому мы будем работать над изменениями в закон «О массовых мероприятиях» и добиваться того, чтобы мы имели право выходить на улицу, площади, где мы никому не мешаем и выражать свое мнение, — рассказал Шашок.

— Чтобы продвигать ваши законопроекты, вам придется общаться с новыми депутатами. Вы уже с кем-то вышли на контакт? С Марией Василевич, например. Она же шла в парламент, чтобы стать там «голосом молодежи».

— Да, с депутатами общаться придется. По поводу Василевич, честно говоря, у нас в блоке разные мнения. Я думаю, что раз она считает себя молодежным кандидатом, то инициатива должна исходить от нее. Насколько я знаю, она подписалась на «Молодежный блок» в соцсетях, так что посмотрим. Но безусловно, в целом мы планируем обращаться к депутатам.


Активист Родион Черный честно признается, что последние интенсивные месяцы кампании сильно ударили по другим сферам жизни и в ближайшее время он планирует наверстывать пропущенное по учебе.

— Учеба важнее, — говорит Родион (именно эта фраза стала лозунгом против закона «об отсрочках». — Прим.TUT.BY). — Когда подтяну хвосты, вернусь к активизму, займусь сайтом «Молодежного блока», образовательными проектами.

Родион говорит, что подсчет голосов его ошеломил, особенно в округе, где выдвигался Алексей Лазарев.

— Вот эти пять голосов, которые «нарисовали» Леше в общежитии БНТУ, это же наглость и беспредел. Но эта ситуация нас не демотивировала, а разозлила в хорошем смысле. Еще больше открыла глаза на то, что происходит в стране. У нас осталось много нереализованных планов, поэтому будем продолжать делать то, что задумали, — говорит Родион.

Брестский активист Владислав Сыса, которого сняли с выборов так как он учится в Польше и постоянно не проживает на территории Беларуси, рассказывает, что отмену регистрации переживал две недели. Но все равно планирует и далее заниматься активизмом и хочет, когда вернется из Варшавы, сосредоточиться на решении проблем в Бресте.

— Хотелось бы заняться следующим: локальными проблемами — например, у меня на Ковалевке (микрорайон Бреста. — Прим.TUT.BY) не хватает детских площадок, перформансами, в которых хочу проиллюстрировать отношение властей к гражданам. А еще хочу запустить процедуру отзыва депутата и посмотреть, насколько это возможно в нашей стране. — говорит Владислав.

Активист считает, что «Молодежному блоку», чтобы продвигать свои инициативы, необходимо работать с новыми депутатами, в том числе с Марией Василевич.

— У нас на нее большие надежды. Хоть ее и хейтят в сети, она нормальный человек. И она — наименьшее из зол, — говорит Сыса.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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От «Молодежного блока» в парламент выдвигалось восемь человек, всех их зарегистрировали в качестве кандидатов, но депутатом никто из них не стал. Однако это, как...
 
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