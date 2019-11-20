«Все холодное». Мэр Бреста и TUT.BY посмотрели, стоит ли аккумуляторный завод или втихаря работает

Источник материала: Tut.by

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить: стоит предприятие, как и положено по документам, или втихаря работает, как утверждают гражданские активисты. С мэром должны были идти активные участники кампании против аккумуляторного производства, однако они от прогулки по цехам отказались, так как их лидеров — Дмитрия Бекалюка и Демьяна Лепесевича — не включили в состав делегации.





Идея посетить аккумуляторный завод возникла 2 ноября на встрече Александра Рогачука с жителями города , когда Дмитрий Бекалюк выразил обеспокоенность статусом предприятия. По его данным, вопреки решению госорганов, аккумуляторный завод работает. Ему возразили глава администрации СЭЗ Федор Колончук и начальник Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Брыш — мол, нет, точно стоит. Выслушав стороны, мэр предложил договориться с «АйПаэур» о визите на производство совместной делегацией из 10 человек, в которую бы вошли противники аккумуляторного завода и руководство города.

После встречи с мэром горисполком написал соответствующее обращение в администрацию «АйПауэр». Предприятие согласилось пустить заинтересованных, но в своем ответе попросило «для снижения социальной напряженности не включать в состав группы лиц, имеющих конфликт интересов и в данный момент выступающих в качестве противной стороны в судебном процессе с ООО „АйПауэр“». Речь шла об активных участниках аккумуляторного протеста: Сергее Петрухине, Александре Кабанове, Дмитрии Бекалюке и Демьяне Лепесевиче. Свою позицию предприятие пояснило сомнениями в их беспристрастности и независимости.

В итоговый список вошли шесть противников завода, по одному представителю от общественного объединения «Время земли» и кампании «Городской лесничий», а также замглавы СЭЗ «Брест» Александр Шукайло и мэр Александр Рогачук.

Такой состав делегации участников протеста не устроил. 21 ноября за полчаса до начала встречи противники аккумуляторного завода собрались у проходной предприятия и организовали сбор подписей под обращением с требованием включить Бекалюка и Лепесевича в группу визитеров. В противном случае их представители грозили не пойти на завод.





— Для этого, чтобы не было профанаций и чтобы все прошло конструктивно, мы решили пригласить на встречу специалистов, чтобы они посмотрели и сказали свое слово. Ведь в соответствии с распоряжением президента сейчас инициирована процедура общественной экологической экспертизы. Для этого мы и включили в список специалистов, которые могут ее провести. Потому что она проводится за наши деньги и по нашей инициативе, — сообщил Дмитрий Бекалюк, добавив, что ряд предложенных ими кандидатур с необходимой квалификацией в утвержденный заводом список не попало.



Дмитрий Бекалюк (слева) и Демьян Лепесевич (справа) приехали 21 ноября к проходной завода

Без активистов

В 12.00 на предприятии собрались представители ООО «АйПауэр», 1АК-GROUP, Александр Рогачук и замглавы СЭЗ «Брест» Александр Шукайло.

Бекалюка и Лепесевича на производство не пустили. Остальные противники завода свое обещание выполнили — и тоже не пошли.

Менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды группы компаний 1AK-GROUP Александр Юнкевич объяснил TUT.BY решение не включать в список Бекалюка и Лепесевича:

— На сегодняшний день Лепесевич, Бекалюк, Кабанов и Петрухин являются соответчиками в рамках судебного разбирательства по защите деловой репутации ООО «АйПауэр».

— Но ведь решение уже вступило в законную силу (суд отклонил гражданский иск ООО «АйПауэр». — Прим. TUT.BY)?

— Апелляционной инстанцией постановление вынесено, но копия постановления в адрес истца не поступала — и у нас еще есть право на обжалование данного постановления в кассационной инстанции. Все возможности обжалования оно еще не прошло, — ответил Александр Юнкевич.





«Оборудование выключено. Ничего не работает»

«Экскурсией» руководил операционный директор 1AK-GROUP Дмитрий Бутов. Он сообщил: предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэр», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками. Предприятие готовит документы для консервации оборудования.

Первым делом участники встречи пошли в цех по производству пластин.

— Как видите, все оборудование отключено. Никакие котлы не работают, вытяжная вентиляция не работает. Отопление и все инженерные сети заблокированы. У каждого оборудования есть признаки, по которым даже невооруженным взглядом можно понять, что оно не работает. Вот эта линия по производству ленты работает только в том случае, если эти котлы нагреты до 400 °C. А они холодные. Не включались с середины июня, с момента решения о запрете строительства и пуско-наладки (14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений ». — Прим. TUT.BY), — рассказывал Дмитрий Бутов.

Затем делегация прошла к станкам линии по производству пластин.

— Как видите все оборудование отключено, сенсорные панели выключены, сушильный тоннель не работает, конвейерная лента тоже. Это продолжается тоже с 14 июня.

— Фактически, 14 июня — это день, когда предприятие прекратило работу? - уточнил мэр.

— Да, — подтвердил операционный директор. — Обратите внимание на сушильные камеры. В них должны проходить сушку сырые пластины. Мы специально их открыли все до единой, чтобы вы могли убедиться, что там ничего нет. Они все без исключения пусты.

Посмотрели, убедились: пусты. Все шесть. Без исключений.





— У нас шесть сушильных камер. После производства пластин паллеты попадают сюда и проходят сушку. В нормальном режиме должны работать горелки. Они сейчас отключены. Ничего не шумит. Вентиляция также отключена. Я думаю для всех очевидно, что этот участок не работает не только сегодня, а здесь не было работы последние месяцы, — пояснил Дмитрий Бутов.

От сушильных камер собравшихся провели на участок сборки аккумуляторных батарей.

— При нормальном технологическом процессе пластины подаются сюда, на начало линии. Сюда должны подвозится основные комплектующие, запускаться конвейеры, газоочистные установки, тигли нагрева. Ничего не запускалось. Все холодное. Сенсорные панели все выключены, все чисто. Даже пыли нет, которая может образовываться в процессе работы. Видно, что этот участок не работал очень давно, — резюмировал операционный директор.





Затем Дмитрий Бутов провел делегацию по участкам упаковки и первичной зарядки:

— Мы на участке формирования аккумуляторных батарей, которые должны после сборки поступать в ванны. В ванны должна быть залита вода, к аккумуляторам — накинуты провода. Сегодня, вы видите, все ванны пустые, водой не заполнены, оборудование выключено. Ничего не работает.

Недалеко от ванн стоят опломбированные бочки с жидкостью из канализационного колодца завода. Внутрь их перенесли на время заморозков по согласованию с Минприроды, сообщил Дмитрий Бутов.

— Никто никуда не сливал эти емкости и не собирается сливать, — говорит операционный директор.

На участке водоподготовки и очистки мэру показали очистные сооружения, на которых висят бумаги с надписью: «На консервации с 28.05.19. Переконсервация 30.08.19».

— Периодически проводится осмотр и переконсервация. Все приборы — на нуле. Ничего не работает. Все обесточено и отключено. Мы сейчас с Госстройнадзором и Министерством архитектуры и строительства прорабатываем проект консервации. В проекте по консервации будет предусмотрено поддержание минимальной температуры — как проектанты определят.





В конце встречи пошли на склад. Сейчас на стеллажах хранятся опечатанные полуфабрикаты батарей, изготовленные в режиме пуско-наладки. По словам Дмитрия Бутова, когда было принято решение облисполкома о приостановке строительства предприятия, всю продукцию перенесли сюда:

— Ни одна батарея не была разобрана. Никаких сливов электролита и дробления не было. В том состоянии, в котором были батареи на этапе остановки пуско-наладки, так они сюда и попали. Готовой продукции у нас тут нет. На эту стадию мы не успели выйти. Тут только полуфабрикаты. Здесь уже все проверило УДФР.

«Понятно, что предприятие не работает»

Посещение завода продолжалась около 40 минут. В отсутствие представителей общественности своим мнением от посещения предприятия поделился председатель горисполкома Александр Рогачук:

— Понятно, что предприятие не работает, что предприятие не осуществляет свою производственную деятельность. Я делаю просто вывод, что кому-то такой ответ не нужен и он не вписывается в определенный сценарий соответствующих действий, — отметил мэр и добавил, — а вопрос его запуска в дальнейшем, его повторных экспертиз и судьба завода — это не тема сегодняшней встречи и уж тем более не моя компетенция.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались : городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил , что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

С 3 мая 2019 года возле аккумуляторного завода организована «Свiнцовая варта». Члены вахты посменно несут двухчасовые дежурства и фиксируют все, что происходит за забором предприятия. Всю информацию и документальные материалы они скидывают в отдельную группу.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

22 августа губернатор Анатолий Лис рассказал , что по условиям договора с ООО «АйПауэр» 31 июля завод должны были ввести в эксплуатацию. Поскольку этого не сделано, то проект считается нереализованным и облисполком на законных основаниях отказался от выполнения условий договора и предложил инвестору добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта, — и сумма немаленькая .

6 сентября свою позицию относительно строительства в Бресте аккумуляторного завода высказал Александр Лукашенко : «Я в данном случае на стороне людей».

Уже 18 октября Александр Лукашенко во время встречи со студентами и преподавателями Академии управления при президенте подверг критике противников строительства аккумуляторного завода за участие в выборах депутатов парламента.

— Я хочу, чтобы и дальше молодежь надеялась только на себя, чтобы более активно себя проявляла. Но гвалтом не кричала там, как я знаю, в Бресте вот эти, а я ж предупреждал, когда у вас был на 1000-летии , что, смотрите, у вас некоторые аккумуляторщики эти, начнется предвыборная кампания, и вы поймете, почему они «гвалтовали». Они все выдвинулись кандидатами в депутаты, — сказал Лукашенко. — То есть им пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях. Им для этого надо было… По-моему, даже кого-то там зарегистрировали из этих людей .

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