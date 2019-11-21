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Лондон «озеленяет» общественный транспорт. «Белкоммунмаш» предложил свои электробусы

21.11.2019 23:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белкоммунмаш» и британская CAD CAM Automotive (ССА), основным акционером которой является китайская Red Sun Group, планируют организовать сборочное производство белорусских электробусов в Великобритании. Соглашение об этом было подписано после встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с управляющим директором ССА Мартином Уилером в Лондоне, сообщает пресс-служба правительства Беларуси.


Фото: scmp.com

Правительство Великобритании планирует к 2040 году запретить продажи автотранспорта на газомоторном топливе. Однако это пока далекая перспектива перехода на экологически чистый транспорт. Куда ближе планы Лондона и других крупных городов, власти которых хотят вывести из эксплуатации одноэтажные автобусы на моторном топливе.

«Белкоммунмаш» увидел перспективу на британском рынке и в начале текущего года произвел праворульный электробус. В скором времени планируется тестовый запуск белорусского электробуса в Ноттингеме, после — в Манчестере.

Однако планы у «Белкоммунмаша» более масштабные — организация сборочного производства техники совместно с компаний CAD CAM Automotive.

В случае успешной локализации сборки электробусов «Белкоммунмаш» в Великобритании и появлении устойчивого сбыта, общий объем поставок может достигнуть до 300 единиц в год. «Наверное, и 300 электробусов — это не предел, но сейчас важно сделать первый шаг», — считает Сергей Румас.


Фото: твиттер посольства Беларуси в Великобритании.

Организация сборочного производства белорусской автотехники в одной из стран Западной Европы осуществляется впервые. В связи с этим правительство Беларуси пообещало оказать содействие проекту. В частности, Банк развития может выделить финансирование британским транспортным операторам для приобретения транспорта, произведенного на совместном предприятии.

CCА имеет инжиниринговую историю, которая насчитывает более столетия. Компания, базирующаяся в Ковентри, является поставщиком легких алюминиевых кузовов для «специальных транспортных средств» Jaguar Land Rover.

В 2016 году CCA и китайская Red Sun Group заявили, что завершают слияние с привлечением 300 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет. Из них 100 миллионов пойдут на строительство нового завода, пишут британские СМИ.

CAD CAM Automotive не прочь вести бизнес в Китайско-Белорусского индустриальном парке «Великий камень», где может быть создан дизайнерский центр. Кроме того, CCA проявляет заинтересованность в совместной разработке с «Белкоммунмашем» коммерческого транспорта — грузовиков доставки.

 
 
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«Белкоммунмаш» и британская CAD CAM Automotive (ССА), основным акционером которой является китайская Red Sun Group, планируют организовать сборочное производство белорусских...
 
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