МИД РФ раскритиковал оценку ОБСЕ парламентских выборов в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Оценка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ белорусских парламентских выборов, которые прошли 17 ноября, является необъективной и политизированной, считают в МИД России.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Россия направила на выборы в Беларусь 350 наблюдателей, многие из которых входили в состав миссий различных международных организаций. В МИД обратили внимание, что наблюдатели от СНГ, ШОС посчитали, что выборы в белорусский парламент соответствовали нормам национального законодательства и международным стандартам. Объединенная миссия под руководством БДИПЧ ОБСЕ с участием парламентариев ПАСЕ и ПА ОБСЕ считает иначе.

— Складывается впечатление, что эти миссии работали в разных странах и уж точно следовали разным правилам и методологии. В СНГ, как известно, действуют четкие международно-правовые нормы — кишиневская Конвенция 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Что касается БДИПЧ, то этот институт работает на принципах, которые он сам кулуарно придумал и которые директивными органами ОБСЕ не утверждались, — отмечено в заявлении.

Российская сторона считает, что выборы прошли «при полном уважении международных демократических стандартов».

— Считаем оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными. Сожалеем, что с ними солидаризировались США и страны Евросоюза. Надеемся на эффективную работу с новым составом белорусского парламента, в том числе в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России, — заключили в ведомстве.

Напомним, международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ посчитали, что парламентские выборы в Беларуси не соответствовали международным стандартам демократических выборов. Евросоюз назвал их упущенной возможностью. Белорусские МИД и ЦИК отвергли все обвинения международных наблюдателей, заявив, что это «не более и не менее как политическое заявление» и «мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам».