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МИД РФ раскритиковал оценку ОБСЕ парламентских выборов в Беларуси
21.11.2019 23:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оценка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ белорусских парламентских выборов, которые прошли 17 ноября, является необъективной и политизированной,
Россия направила на выборы в Беларусь 350 наблюдателей, многие из которых входили в состав миссий различных международных организаций. В МИД обратили внимание, что наблюдатели от СНГ, ШОС посчитали, что выборы в белорусский парламент соответствовали нормам национального законодательства и международным стандартам. Объединенная миссия под руководством БДИПЧ ОБСЕ с участием парламентариев ПАСЕ и ПА ОБСЕ считает иначе.
— Складывается впечатление, что эти миссии работали в разных странах и уж точно следовали разным правилам и методологии. В СНГ, как известно, действуют четкие международно-правовые нормы — кишиневская Конвенция 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод. Что касается БДИПЧ, то этот институт работает на принципах, которые он сам кулуарно придумал и которые директивными органами ОБСЕ не утверждались, — отмечено в заявлении.
Российская сторона считает, что выборы прошли «при полном уважении международных демократических стандартов».
— Считаем оценки миссии под руководством БДИПЧ необъективными и политизированными. Сожалеем, что с ними солидаризировались США и страны Евросоюза. Надеемся на эффективную работу с новым составом белорусского парламента, в том числе в рамках Парламентского собрания Союза Беларуси и России, — заключили в ведомстве.
Напомним, международные наблюдатели от
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Оценка наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ белорусских парламентских выборов, которые прошли 17 ноября, является необъективной и политизированной, считают в МИД России.
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