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Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
21.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Бизнес-центр «Футурис» — пример долгостроя с хэппи-эндом. Первый застройщик начал работы еще в 2010 году, но не справился с масштабами стройки. Когда в проект включился «ТАПАС», дело сдвинулось. Крупный застройщик полностью изменил проект, построив один из самых ярких бизнес-центров города. В первую очередь «Футурис»
Про мультимедийные фасады «Футурис» Realt.byписал много. Что касается интерьеров, то сегодня на торжественном открытии бизнес-центра нам удалось увидеть холл объекта. В здании реализована стеклянная входная группа, стены стилизованы под мрамор темного и светлого оттенков, на полу плитка. В центре холла размещается атриум в два уровня, потолки стилизованы панелями с точечным освещением. В здании 13 скоростных лифтов KONE, внедрена пропускная система. Ресепшн брендирован с использованием символики бизнес-центра.
Напомним, высота здания – 98 метров, общая площадь – 49 тыс. «квадратов». Высота потолков в бизнес-центре (с 5-го по 27-й этажи) – 3 метра. Есть подземный паркинг на 200 машиномест и прилегающие парковки, где продуманы места для 500 автомобилей. В здании поэтажная система кондиционирования воздуха, вентиляция и автономное отопление.
Начиная с сегодня
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Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Бизнес-центр «Футурис» — пример долгостроя с хэппи-эндом. Первый застройщик начал работы еще в 2010 году, но не справился с масштабами стройки. Когда в проект...
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