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Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming

21.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Бизнес-центр «Футурис» — пример долгостроя с хэппи-эндом. Первый застройщик начал работы еще в 2010 году, но не справился с масштабами стройки. Когда в проект включился «ТАПАС», дело сдвинулось. Крупный застройщик полностью изменил проект, построив один из самых ярких бизнес-центров города. В первую очередь «Футурис» знаменит мультимедийными фасадами. Но как объект выглядит изнутри – до сегодня не было известно. В репортаже – фото из холла необычного объекта.

Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming

Про мультимедийные фасады «Футурис» Realt.byписал много. Что касается интерьеров, то сегодня на торжественном открытии бизнес-центра нам удалось увидеть холл объекта. В здании реализована стеклянная входная группа, стены стилизованы под мрамор темного и светлого оттенков, на полу плитка. В центре холла размещается атриум в два уровня, потолки стилизованы панелями с точечным освещением. В здании 13 скоростных лифтов KONE, внедрена пропускная система. Ресепшн брендирован с использованием символики бизнес-центра.

Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming

Напомним, высота здания – 98 метров, общая площадь – 49 тыс. «квадратов». Высота потолков в бизнес-центре (с 5-го по 27-й этажи) – 3 метра. Есть подземный паркинг на 200 машиномест и прилегающие парковки, где продуманы места для 500 автомобилей. В здании поэтажная система кондиционирования воздуха, вентиляция и автономное отопление.

Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming

Начиная с сегодня бизнес-центр «Футурис» официально открыт. Арендаторы завершают ремонтные работы, и ожидается, что уже 1 декабря в здание заселятся первые «жильцы». Со слов представителей компании, в бизнес-центре сдано более 60% площадей. Заместитель управляющего ООО «ТАПАС-ИНВЕСТКАПИТАЛ» по строительству Николай Требенок подтвердил, что один из офисов арендовал Wargaming. Практически все арендаторы – это IT-компании. Снять офис сегодня можно от $18 за «квадрат». Напомним, площади сдаются без отделки.  

Как «Футурис» выглядит изнутри? В Минске открыли бизнес-центр, в который переедет один из офисов Wargaming
 
Теги: Минск
 
 
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Бизнес-центр «Футурис» — пример долгостроя с хэппи-эндом. Первый застройщик начал работы еще в 2010 году, но не справился с масштабами стройки. Когда в проект...
 
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