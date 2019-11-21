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МИД Беларуси: Вашингтон не добивается от Минска ограничения взаимодействия с Москвой
22.11.2019 06:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соединенные Штаты не пытаются добиваться от Беларуси ограничения сотрудничества с Россией. Об этом заявил в четверг в беседе с
Он отрицательно ответил на вопрос о том, предпринимает ли Вашингтон попытки обусловить нормализацию белорусско-американских отношений каким-либо ограничением взаимодействия Минска с Москвой. «Абсолютно нет. Никогда такого не звучало, ни раньше, ни сейчас. Действительно этого абсолютно нет. Я просто никогда с этим не сталкивался», — сказал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Беларуси.
Как он напомнил, тему взаимодействия Беларуси и России в контексте отношений Минска и Вашингтона затрагивал сравнительно недавно в бытность помощником президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он посетил Минск
«Вопросы отношений Беларуси с Россией — это дело Беларуси, — подчеркнул замглавы МИД. — И я, судя по тому, что вижу в наших обсуждениях с американцами, действительно могу подтвердить, что каких-то призывов или же ожиданий со стороны США в отношении нашего (российско-белорусского — прим. ред.) взаимодействия фактически не существует».
«Они (должностные лица США — прим. ред.) продолжают повторять, что любое решение могут воспринять, что это решение должно быть демократическим, это наше (Беларуси — прим. ред.) дело. Говорят о том, что понимают исторический, объективный характер взаимодействия между Беларусью и Россией, тех форматов сотрудничества, которые есть. <…> Я, честно говоря, никогда не слышал от официальных представителей США какого-то осуждения нашего взаимодействия, <…> наших форматов сотрудничества. Поэтому я бы не сказал, что наше сотрудничество с Россией является каким-то элементом наших переговоров с США», — добавил замминистра.
Согласно информации, которую изложил Кравченко, в четверг он принял участие в упомянутой конференции. В пятницу у заместителя главы МИД Беларуси предстоят переговоры в Госдепартаменте и, возможно, в Совете национальной безопасности Белого дома и аппарате представителя США на торговых переговорах, а также встречи с представителями американских деловых кругов.
Отношения Беларуси и США
Отношения и Беларуси, и США, несмотря на некоторое потепление, остаются сложными.
В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей, были
Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было
Также в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.
После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей
В августе Беларусь
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Он отрицательно ответил на вопрос о том, предпринимает ли Вашингтон попытки обусловить нормализацию белорусско-американских отношений каким-либо ограничением...
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