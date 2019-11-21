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МИД Беларуси: Вашингтон не добивается от Минска ограничения взаимодействия с Москвой

22.11.2019 06:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты не пытаются добиваться от Беларуси ограничения сотрудничества с Россией. Об этом заявил в четверг в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, находящийся с визитом в столице США.


Олег Кравченко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он отрицательно ответил на вопрос о том, предпринимает ли Вашингтон попытки обусловить нормализацию белорусско-американских отношений каким-либо ограничением взаимодействия Минска с Москвой. «Абсолютно нет. Никогда такого не звучало, ни раньше, ни сейчас. Действительно этого абсолютно нет. Я просто никогда с этим не сталкивался», — сказал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Беларуси.

Как он напомнил, тему взаимодействия Беларуси и России в контексте отношений Минска и Вашингтона затрагивал сравнительно недавно в бытность помощником президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он посетил Минск в августе 2019 года. «Говорил об этом <…> Джон Болтон, когда был в Минске. Говорил об этом средствам массовой информации», — отметил Кравченко. По его словам, «сегодня (в четверг — прим. ред.) примерно в том же ключе публично высказался на конференции [по белорусско-американским отношениям в Вашингтоне заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии] Джордж Кент».

«Вопросы отношений Беларуси с Россией — это дело Беларуси, — подчеркнул замглавы МИД. — И я, судя по тому, что вижу в наших обсуждениях с американцами, действительно могу подтвердить, что каких-то призывов или же ожиданий со стороны США в отношении нашего (российско-белорусского — прим. ред.) взаимодействия фактически не существует».

«Они (должностные лица США — прим. ред.) продолжают повторять, что любое решение могут воспринять, что это решение должно быть демократическим, это наше (Беларуси — прим. ред.) дело. Говорят о том, что понимают исторический, объективный характер взаимодействия между Беларусью и Россией, тех форматов сотрудничества, которые есть. <…> Я, честно говоря, никогда не слышал от официальных представителей США какого-то осуждения нашего взаимодействия, <…> наших форматов сотрудничества. Поэтому я бы не сказал, что наше сотрудничество с Россией является каким-то элементом наших переговоров с США», — добавил замминистра.

Согласно информации, которую изложил Кравченко, в четверг он принял участие в упомянутой конференции. В пятницу у заместителя главы МИД Беларуси предстоят переговоры в Госдепартаменте и, возможно, в Совете национальной безопасности Белого дома и аппарате представителя США на торговых переговорах, а также встречи с представителями американских деловых кругов.

Отношения Беларуси и США

Отношения и Беларуси, и США, несмотря на некоторое потепление, остаются сложными.

В 2006 году президентом США Джорджем Бушем в отношении Александра Лукашенко, ряда чиновников и членов их семей, были введены санкции. Поводом стали президентские выборы в Беларуси, которые в США и ЕС признали недемократичными. Сейчас в списке остаются десять человек: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Лидия Ермошина, Виктор Голованов, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Степан Сухоренко, Александр Зимовский, Владимир Наумов и Наталья Петкевич.

Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было приостановлено, затем это решение многократно продлевалось. На приостановку санкций повлияло освобождение политзаключенных в 2015 году, спокойные выборы в октябре того же года, а также прохождение в парламент первых оппозиционных депутатов за 12 лет в 2016 году.

Также в Беларуси с 2008 года нет посла Соединенных Штатов. Его место занимает временный поверенный в делах США.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек, а в марте этого года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

В августе Беларусь посетил Джон Болтон, занимавший в то время пост помощника президента США по национальной безопасности. В сентябре в Беларусь прибыл с визитом заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Американский чиновник столь высокого ранга побывал в Минске впервые за последние двадцать пять лет. В результате его визита было объявлено, что США готовы обсуждать дальнейшее ослабление санкций в отношении Беларуси, а также что Минск и Вашингтон возвращают послов после 11-летнего перерыва. Уже известно, что США намерены построить новое здание посольства в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Он отрицательно ответил на вопрос о том, предпринимает ли Вашингтон попытки обусловить нормализацию белорусско-американских отношений каким-либо ограничением...
 
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