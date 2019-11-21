|
«Чем дольше объект находится в продаже, тем больше он теряет в цене». Риэлтер рассказала, что надо делать, чтобы продать загородный дом
22.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Директор столичного агентства недвижимости «Мариэлт» Мария Широчина уверена – «чем дольше объект находится в продаже, тем больше он теряет в цене». Предложение на рынке загородного жилья достигло рекордной отметки, цены стремительно падают, спрос небольшой. Риэлтер рассказала, что нужно делать, чтобы ваш дом купили даже при таких условиях.
За последние 20 лет рынок загородной недвижимости пережил несколько пиковых моментов. Очень многие загорелись идеей загородного дома, ввязавшись в большую стройку, но далеко не все завершили начатое. Кто-то построился, но многие переоценили свои силы, поменяли планы. Итог один – такого количества объектов загородной недвижимости в продаже, как сейчас, не было никогда. Со слов Марии Широчиной, рынок переполнен и во многом бестолковыми объектами, среди которых найти что-то стоящее непросто.
– Спроса на всю эту недвижимость не хватает, поэтому «загородка» дешевеет чуть ли не каждый день. Я помню времена, когда дома в Зацени легко продавались за $ 500–800 тыс. Сейчас они выставлены по $180 тыс. и никому не нужны. Как пример –
– Мало кто пытается заработать на загородной недвижимости, большинство продавцов рассчитывает просто вернуть то, что вложили – деньги, душу, время. Но реальность такова, что вернуть потраченное сегодня невозможно. Цены упали не только на премиум-сегмент, но и на эконом-класс. Кроме того, вырос уровень покупателей: многие хорошо разбираются в недвижимости и материалах, пользуются услугами инженеров, торгуются, выбирают. Покупка дома – затратное и ответственное мероприятие, здесь больше нюансов, чем при покупке квартиры, поэтому и времени на поиск уходит больше.
Плюс разница в понимании рынка. Покупатели оценивают сегодняшнюю ситуацию и фильтруют предложение, скажем, до 150 тыс. долларов. Продавцы, вроде и готовы отдать за столько, но рассчитывают на шальную удачу, выставляя объект в рекламу за 250 тыс. долларов. Так и получается, что потенциальные покупатели вообще не видят объект. Из-за этого дома продаются годами, тогда как при правильном ценообразовании могли уйти за месяц.
По мнению Марии, при продаже дома стоит прислушиваться к мнению специалиста. Если агент по операциям с недвижимостью говорит, что цена завышена, значит, так оно и есть. Собственнику трудно оценить дом непредвзято, поэтому мнение со стороны просто необходимо. Еще один важный момент – покупателям говорить только правду:
– Загородную недвижимость часто приобретают семьи с детьми, поэтому я рекомендую говорить покупателям всю правду об объекте. Не стоит брать грех на душу: если в углу плесень или крыша готова рухнуть – скажите об этом. Ваша совесть будет чиста, покупатели будут вам благодарны, смогут принять решение наверняка.
Для тех, кто планирует продавать недвижимость самостоятельно, Мария подготовила советы. Если все сделать по инструкции, то шансов продать объект быстрее будет больше:
– Для того, чтобы что-то продать, необходимо придать ему товарный вид. Первое, что нужно сделать – порядок в доме и на участке: уберите все личные вещи, покосите газон, подкрасьте стены, подклейте обои. Покупатель должен захотеть провести в вашем доме всю оставшуюся жизнь. Если он увидит, что дом ухожен, газон покошен, а яблони цветут – у него появится впечатление бережливой эксплуатации. И это важно.
Дальше – презентация. Фотографии отвечают за первое впечатление, которое произведет ваш дом на покупателя. Они должны быть хорошими. Если не хотите пользоваться услугами фотографа, хотя бы попросите детей или внуков снять на смартфон с хорошей камерой. При этом важно, чтобы фотографии соответствовали сезону продажи, чтобы объект не выглядел, как «залежавшийся» товар.
– Самый главный пункт – цена. Чем дольше объект висит в продаже, тем меньше он стоит. Практически каждый, кто завысил в надежде «а вдруг», в итоге проиграл. Во-первых, недвижимость дешевеет, а во-вторых, потенциальный покупатель, готовый
Когда информация по дому собрана, есть цена, фотографии и планировки, нужно разместить объявление о продажу. Мария не советует «распыляться» на сотни мелких сайтов, достаточно прорекламировать объект на двух-трех крупнейших площадках о недвижимости.
– Помимо рекламы в интернете, я советую заказать растяжку. Все говорят, что она не работает, но это огромное заблуждение. Стоит растяжка 20-30 рублей, на ней пишем номер телефона и крепим к дому. Тут же подключится сарафанное радио: соседи увидят, что дом продается, передадут родственникам, друзьям, кто-то да и заинтересуется. Если дом продается в глухой деревне, то я советую еще размещать объявления на специализированных досках, они тоже работают.
Если в течение двух недель звонков не поступает, значит нужно что-то делать.
– Первое – проверьте, активно ли объявление. Второе – снизьте цену и замените фотографии. Возможно, человек увидит объект под другим ракурсом, в другом освещении и заинтересуется. Другого секрета успеха нет. Цену надо снижать вплоть до того, когда начнутся звонки.
Читайте также:
В Минске выделили 2 площадки для новой застройки. Под снос попадает 40 тыс. кв. м старого фонда, отселить планируется 800 квартир
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Чем дольше объект находится в продаже, тем больше он теряет в цене». Риэлтер рассказала, что надо делать, чтобы продать загородный дом
Директор столичного агентства недвижимости «Мариэлт» Мария Широчина уверена – «чем дольше объект находится в продаже, тем больше он теряет в цене». Предложение...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)