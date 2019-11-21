«Чем дольше объект находится в продаже, тем больше он теряет в цене». Риэлтер рассказала, что надо делать, чтобы продать загородный дом

– Мало кто пытается заработать на загородной недвижимости, большинство продавцов рассчитывает просто вернуть то, что вложили – деньги, душу, время. Но реальность такова, что вернуть потраченное сегодня невозможно. Цены упали не только на премиум-сегмент, но и на эконом-класс. Кроме того, вырос уровень покупателей: многие хорошо разбираются в недвижимости и материалах, пользуются услугами инженеров, торгуются, выбирают. Покупка дома – затратное и ответственное мероприятие, здесь больше нюансов, чем при покупке квартиры, поэтому и времени на поиск уходит больше.

Плюс разница в понимании рынка. Покупатели оценивают сегодняшнюю ситуацию и фильтруют предложение, скажем, до 150 тыс. долларов. Продавцы, вроде и готовы отдать за столько, но рассчитывают на шальную удачу, выставляя объект в рекламу за 250 тыс. долларов. Так и получается, что потенциальные покупатели вообще не видят объект. Из-за этого дома продаются годами, тогда как при правильном ценообразовании могли уйти за месяц.

По мнению Марии, при продаже дома стоит прислушиваться к мнению специалиста. Если агент по операциям с недвижимостью говорит, что цена завышена, значит, так оно и есть. Собственнику трудно оценить дом непредвзято, поэтому мнение со стороны просто необходимо. Еще один важный момент – покупателям говорить только правду:

– Загородную недвижимость часто приобретают семьи с детьми, поэтому я рекомендую говорить покупателям всю правду об объекте. Не стоит брать грех на душу: если в углу плесень или крыша готова рухнуть – скажите об этом. Ваша совесть будет чиста, покупатели будут вам благодарны, смогут принять решение наверняка.