Кто-то может бежать, а кто-то - только ползти. Идейный подкаст о том, куда идет экономика

Источник материала: Tut.by

В очередном Идейном подкасте Центра новых идей директор Исследовательского центра ИПМ Александ Чубрик, независимый аналитик Сергей Чалый и обозреватель TUT.BY Ольга Лойко подводят итоги седьмого Кастрычніцкага эканамічнага форума и обсуждают перспективы развития страны с реформами и без.



Александр Турчин и Александр Чубрик на КЭФ-2019. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Целиком подкаст можно послушать или скачать ниже.

— В этом году синхронно Турчин (первый вице-премьер Александ Турчин — ред.) и Ермолович (министр финансов Максим Ермолович — ред.) говорили об одном и том же — не такой плохой у нас госсектор, он и деньги приносит, и в первой сотне там — все живые. Аудитория была в большом изумлении. Если в 2015 году было ощущение, то правительство вот-вот готово стартовать, то сейчас кажется, оно самоуспокаивается, — заявил Сергей Чалый.

Аналитик отметил, что, судя по ответам Ермоловича, «он производил впечатление человека с чрезвычайно сложной задачей, которую он решает едва-едва».

— Главный вопрос — не допустить кассового разрыва в обслуживании внешнего долга. И при этом ситуация с каждым годом ухудшается, в том числе — по причинам, от нас не зависящим. Задача Минфина — не допустить дефолта, и на пару лет источниками они, вроде бы, обеспечены. Но увеличивать внешний долг — путь в никуда. Было ощущение того, что нельзя требовать долгосрочного планирования от человека, который живет от зарплаты до зарплаты. Очень короткий горизонт планирования и узкий коридор возможностей, — прокомментировал Чалый выступление топовых чиновников экономического блока.

А вот аналогию о том, что Минфин — как наркоман, все спикеры дружно отвергли, заметив, что Минфин, скорее, врач наркомана, снимающий его с иглы. Более точная метафора — отдача карточных долгов, причем не своих.

— Они говорят: требовать от нас в этой ситуации ускорения реформ — слишком большая нагрузка для бюджета. Такими темпами не будут развиваться малые и средние предприятия, создающие рабочие места, куда будет перетекать высвобождаемая избыточная занятость c неэффективных госпредприятий, — продолжил Чалый.

Причем Ермолович отметил, что в стороне от обсуждения сейчас остаются куда более важные вещи — политические, то, что Беларусь получила доступ к международным рынкам капитала, что есть возможность занять вне зависимости от позиции России.

— Я считаю, что посыл в том, что политика влияет гораздо сильнее, чем нам кажется. Если ускорение реформ для тебя — помеха для решения основной задачи, возврата долгов, то и появляется такое отношение к госсектору. Мол, не такой уж он плохой. В итоге кровопускание будет медленным, отток кадров — постепенным, без серьезной социальной напряженности. То есть процесс можно растянуть настолько, что он не будет мешать краткосрочным целям, — заявил Чалый.

При этом спикеры признали, что повышение темпа может быть проблемой для значительной части людей, которые не могут быстро переучиться. Кто-то может бежать, а кто-то — только ползти. Но ползет он туда, куда надо. Но пока он ползет, кто-то более подготовленный успеет покинуть страну. Что же делать?

Подробности — в подкасте. Для удобства мы отметили смысловые части беседы экспертов временными метками.