Личный опыт. Молодая пара из Минска взяла в ипотеку 700 тыс. евро на строительство квартиры в Берлине: «Когда думаешь об этом, можно сойти с ума»

Для того, чтобы взять ипотеку в Германии, необходимо пройти испытательный срок на работе. В Берлине он составляет 6 месяцев. Учитывая, что и Карина и Леша официально трудоустроены, они, как семья, могли претендовать на большую сумму. Как и в Беларуси, банки ориентируется на объем заработной платы, чтобы после взносов по кредиту человеку оставалось за что жить. С одним отличием – в Германии нет привязки к проценту от зарплаты, но есть установленные лимиты. В среднем у кредитополучателей должно сохраняться от 1 до 2 тыс. евро в месяц на руках после выплаты всех взносов по ипотеке. Ставка рефинансирования имеет значение только в момент подписания договора.

– Наша ипотека рассчитана на 40 лет, но договор с банком подписан только на 10. В этот период мы выплачиваем ипотеку под 1,5% годовых. Через 10 лет договор продлевается на новых условиях согласно актуальному состоянию рынка. Если условия улучшатся – процент может стать ниже, если ухудшатся – выше. Если ты хочешь заключить договор сразу на больший срок, к примеру, на 20 лет, то процентная ставка по кредиту изначально будет выше. Таким образом банки страхуют себя от возможных рисков, – пояснил Леша.

По условиям ипотечного договора ежемесячные взносы за квартиру на первые 10 лет у ребят составят 2300 евро.

– Ты можешь заметить, что выплаты ипотеки значительно больше, чем то, что мы платим сейчас за аренду. Да и «коммуналка» выйдет дороже, так как новая квартира почти в два раза больше съемной. В сумме первые 10 лет мы будем платить более 2,5 тыс. евро в месяц, дальше – дешевле. С другой стороны – это наша квартира, а не съемная, да и район сам по себе для жизни лучше.

Полную стоимость ипотеки собственники начнут платить уже после заселения, до ввода дома в эксплуатацию – только проценты в размере 1,5% в год от суммы строительства. В данный момент ребята ждут информации по первым платежам.