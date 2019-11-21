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Ермошина об отсутствии оппозиции в парламенте: Главное, чтобы он был честным и работал честно
22.11.2019 11:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня ЦИК подводит итоги выборов. До начала заседания Лидия Ермошина ответила на вопросы журналистов. В том числе рассказала, как относится к парламенту без оппозиции в его составе.
По мнению главы ЦИК, отсутствие альтернативных голосов в парламенте — не главное.
— Самое главное, чтобы парламент был честным и работал честно. Альтернативный голос — это не обязательно качественный голос, голос самого достойного из тех, кто альтернативно мыслит, — заявил Ермошина.
Глава ЦИК в очередной раз ответила на некоторые претензии международных наблюдателей, в том числе по поводу того, что наблюдатели на участках не могли полноценно участвовать в подсчете голосов.
— Наблюдатели говорили лишь о 5% таких случаев, но не о массовом количестве. Большая часть удовлетворена данной процедурой. Конечно, выборы всегда проходят с шероховатостями, но говорить, что это имело место повсеместно, как установленная практика, нельзя — сказала Ермошина.
Она также подчеркнула, что избирательное законодательство до президентских выборов, как того требует ОБСЕ, меняться не будет, потому что «нет времени».
(Будет дополнено)
Напомним, наблюдатели от ОБСЕ
Госдеп США
Белорусская сторона —
Кто будет работать в парламенте?
Перед вами все 110 депутатов Палаты представителей нового седьмого созыва. По клику на каждого вы можете почитать об избранниках подробнее. С помощью разноцветных кнопок можете отфильтровать их по нескольким категориям. Разными цветами обозначены переизбранные депутаты прошлого созыва, молодежь до 35 лет и члены политических партий.
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ЦИК Беларуси подводит итоги парламентских выборов.
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