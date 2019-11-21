Ермошина об отсутствии оппозиции в парламенте: Главное, чтобы он был честным и работал честно

Источник материала: Tut.by

Сегодня ЦИК подводит итоги выборов. До начала заседания Лидия Ермошина ответила на вопросы журналистов. В том числе рассказала, как относится к парламенту без оппозиции в его составе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По мнению главы ЦИК, отсутствие альтернативных голосов в парламенте — не главное.

— Самое главное, чтобы парламент был честным и работал честно. Альтернативный голос — это не обязательно качественный голос, голос самого достойного из тех, кто альтернативно мыслит, — заявил Ермошина.

Глава ЦИК в очередной раз ответила на некоторые претензии международных наблюдателей, в том числе по поводу того, что наблюдатели на участках не могли полноценно участвовать в подсчете голосов.

— Наблюдатели говорили лишь о 5% таких случаев, но не о массовом количестве. Большая часть удовлетворена данной процедурой. Конечно, выборы всегда проходят с шероховатостями, но говорить, что это имело место повсеместно, как установленная практика, нельзя — сказала Ермошина.

Она также подчеркнула, что избирательное законодательство до президентских выборов, как того требует ОБСЕ, меняться не будет, потому что «нет времени».

(Будет дополнено)

Напомним, наблюдатели от ОБСЕ считают , что парламентские выборы в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». Евросоюз назвал прошедшие выборы упущенной возможностью. В Европарламенте заявили , что эти выборы «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков».

Госдеп США выразил сожаление , что в белорусском парламенте не будет альтернативных, то есть оппозиционных, голосов.

Белорусская сторона — МИД и ЦИК — традиционно отвергли все обвинения международных наблюдателей, заявив, что это «не более и не менее как политическое заявление» и «мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам».

Кто будет работать в парламенте?

Перед вами все 110 депутатов Палаты представителей нового седьмого созыва. По клику на каждого вы можете почитать об избранниках подробнее. С помощью разноцветных кнопок можете отфильтровать их по нескольким категориям. Разными цветами обозначены переизбранные депутаты прошлого созыва, молодежь до 35 лет и члены политических партий.