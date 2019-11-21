«Опасения - напрасны». Как работают три оставшихся «Простора»?

Источник материала: Tut.by

После закрытия двух магазинов ProStore, в Шабанах и Чижовке, и открытия конкурсного производства по делу о банкротстве в отношении бывшего управляющего, компании «Простор-Трейд», появились опасения относительно дальнейшей судьбы оставшихся трех магазинов. В управляющем этими торговыми объектами ООО «Просторитейл», TUT.BY заверили, что опасения эти напрасные, магазины в Малиновке, Каменной горке и на проспекте Победителей продолжают работу.



Фото: пресс-служба компании

— Гипермаркеты по проспекту Дзержинского, по ул. Каменногорской и проспекту Победителей функционируют в нормальном режиме, управляет этими торговыми объектами ООО «Просторитейл», организация, которая на сегодняшний день не связана с ЗАО «Простор-Трейд», а арендует торговые площади по указанным трем адресам, — сообщили в компании

В компании подчеркивают, что между торговым оператором ООО «Просторитейл» и ЗАО «Простор-Трейд» отсутствует взаимосвязь, «иное прямое или косвенное владение акциями и долями, которое бы могло оказывать непосредственное влияние на условия или экономический результат деятельности ООО «Просторитейл».

— Предприятия не является ни аффилированными, ни взаимозависимыми лицами. Поэтому банкротство ЗАО «Простор-Трейд» последствий для действующей сети магазинов «Простор» иметь не может, — подчеркнули специалисты.

«Просторитейл», заверяют в компании — прибыльный торговый оператор, текущих операционных потоков достаточно и для расчетов с поставщиками, и для выполнения кредитных обязательств перед банком и обязательств перед владельцами облигаций.

— Финансовое положение у ООО «Просторитейл» стабильное. Оплаты поставщикам производятся регулярно на прежних условиях. Прекращение операционной деятельности в объектах по адресу Партизанский и Уборевича не повлекло рост просроченной кредиторской задолженности предприятия. Вопросы от двух-трех поставщиков поступали, что, очевидно, связано с опубликованием статей о банкротстве ЗАО «Простор-Трейд». Пояснения поставщикам даны, более того, большая часть информации на сегодня является открытой, размещена в открытых источниках и используется рядом контрагентов в процедуре Due Diligence, — сообщили в компании.



Фото: пресс-служба компании

В штате компании сегодня около 1300 человек, просрочек по выплате зарплаты нет. Кроме того, «Просторитейл» имеет кредитные обязательства перед Беларусбанком по кредитам «бизнес-МОСТ», возобновляемой кредитной линии общим объемом до 1,5 млн белорусских рублей, а также обязательства перед владельцами облигаций в объеме с учетом процентного дохода 960 тысяч долларов.

— Просрочек по обслуживанию текущих долговых обязательств ООО не имеет, — подчекрнули в компании.

Как ранее сообщалось , во время кризиса 2014−2015 гг. ProStore был вынужден передать торговые центры в Минске банкам по договору обратного лизинга. Тогда «Арена-Сити» на проспекте Победителей отошла Белагропромбанку, ProStore в Каменной Горке и в Малиновке — БПС-Сбербанку, торговые центры в Чижовке и Шабанах — Беларусбанку. Минувшей весной управляющая компания «Простора» провела реструктуризацию бизнеса.