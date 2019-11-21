«Беларусбанк» снизил ставку по жилищным кредитам

Ставка по кредитам на жилье в «Беларусбанке» с 20 ноября равна ставке рефинансирования, увеличенной на 3,9 процентных пункта.

Об этом сообщается на сайте «Беларусбанка»

Ранее банк выдавал кредиты на финансирование покупки и реконструкции жилья под ставку рефинансирования, увеличенную на 3,6 п.п.

С учетом снижения ставки рефинансирования до 9% годовых фактическая ставка по кредиту снизилась, несмотря на увеличение «премии». Теперь она составляет 12,9% годовых против 13,1% ранее.

Также «Беларусбанк» изменил ставки по ряду кредитов на потребительские нужды, сообщает пресс-служба финансового учреждения.