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«Беларусбанк» снизил ставку по жилищным кредитам
22.11.2019 12:18 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Ставка по кредитам на жилье в «Беларусбанке» с 20 ноября равна ставке рефинансирования, увеличенной на 3,9 процентных пункта.
Об этом сообщается на сайте «Беларусбанка»
Ранее банк выдавал кредиты на финансирование покупки и реконструкции жилья под ставку рефинансирования, увеличенную на 3,6 п.п.
С учетом снижения ставки рефинансирования до 9% годовых фактическая ставка по кредиту снизилась, несмотря на увеличение «премии». Теперь она составляет 12,9% годовых против 13,1% ранее.
Также «Беларусбанк» изменил ставки по ряду кредитов на потребительские нужды, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
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Ставка по кредитам на жилье в «Беларусбанке» с 20 ноября равна ставке рефинансирования, увеличенной на 3,9 процентных пункта. Об этом сообщается на сайте...
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