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110 новых депутатов - кто эти люди и чем они занимались до выборов? Инфографика
22.11.2019 13:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ЦИК Беларуси
Чтобы помочь разобраться, кто четыре года будет представлять народ в парламенте, мы составили инфографику.
Перед вами все 110 депутатов Палаты представителей нового седьмого созыва. По клику на каждого вы можете почитать об избранниках подробнее. С помощью разноцветных кнопок можете отфильтровать их по нескольким категориям. Разными цветами обозначены переизбранные депутаты прошлого созыва, молодежь до 35 лет и члены политических партий.
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ЦИК Беларуси подвел итоги выборов: все 110 депутатов, предварительно объявленные победителями 18 ноября, будут работать в парламенте седьмого созыва.
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