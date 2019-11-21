110 новых депутатов - кто эти люди и чем они занимались до выборов? Инфографика

Источник материала: Tut.by

ЦИК Беларуси подвел итоги выборов : все 110 депутатов, предварительно объявленные победителями 18 ноября , будут работать в парламенте седьмого созыва. По мнению Главы ЦИК Лидии Ермошиной, выборы проходили свободно, а отсутствие оппозиционных голосов в белорусском парламенте — не главное, «главное, чтобы он работал честно».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Чтобы помочь разобраться, кто четыре года будет представлять народ в парламенте, мы составили инфографику.

Перед вами все 110 депутатов Палаты представителей нового седьмого созыва. По клику на каждого вы можете почитать об избранниках подробнее. С помощью разноцветных кнопок можете отфильтровать их по нескольким категориям. Разными цветами обозначены переизбранные депутаты прошлого созыва, молодежь до 35 лет и члены политических партий.