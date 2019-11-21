|
Цены, как в Минске, а условия, как в 5* отеле? Как выглядят и сколько стоят квартиры в новостройках Северного Кипра
22.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
28 ноября в Минск приедет крупнейших застройщик Северного Кипра DÖVEÇ Construction. Цель –
В Минске DÖVEÇ презентует свой новый жилой комплекс, а также расскажет о строящихся проектах, где активно продаются квартиры. Цены новостроек на море – такие же, как в Минске, возможности – гораздо шире. Так, к примеру, купить «студию» площадью 49 «квадратов» в жилом комплексе Courtyard можно за$61,5 тыс., «евро-двущку» формата 1+1 более 75 квадратных метров – за $82,5 тыс. За эти деньги вы получите не только квадратные метры с отделкой, но и богатую инфраструктуру во дворе: бассейн, аквапарк, рестораны, фитнес-центры и SPA-салоны. Все это доступно только для жителей комплекса. Подробно о жилом комплексе можно почитать
Еще один интересный проект DÖVEÇ строят прямо на пляже. 4 Seasons – один из последних жилых комплексов на Северном Кипре, где можно купить виллу на первой береговой линии. С недавних пор такое строительство на острове запрещено. Цены аналогичны другим проектам застройщика, к примеру, студию 46 «квадратов» здесь можно купить за $65,5 тыс. Цены на вилы с собственным бассейном на первой береговой линии – от $257 тыс. В комплексе также есть вся необходимая инфраструктура.
Подробно о ценах, условиях приобретения и скидках от застройщика можно будет узнать на
О застройщике
DÖVEÇ Construction — одна из крупнейших строительных компаний на Северном Кипре. В числе проектов жилые комплексы отельного типа c инфраструктурой, городские апартаменты, виллы, инвестиционные проекты, коммерческая недвижимость. Холдинг DÖVEÇ включает в себя не только строительную организацию, но и фабрику по производству мебели и кухонь, сеть фитнес-центров, автобизнес и сервисную компанию обслуживания. Застройщик контролирует все процессы - от проектирования жилья до сборки мебели в готовых апартаментах.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены, как в Минске, а условия, как в 5* отеле? Как выглядят и сколько стоят квартиры в новостройках Северного Кипра
28 ноября в Минск приедет крупнейших застройщик Северного Кипра DÖVEÇ Construction. Цель – презентация нового жилого комплекса, который минчане увидят первыми. До сих пор...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)