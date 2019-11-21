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Цены, как в Минске, а условия, как в 5* отеле? Как выглядят и сколько стоят квартиры в новостройках Северного Кипра

22.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

28 ноября в Минск приедет крупнейших застройщик Северного Кипра DÖVEÇ Construction. Цель – презентация нового жилого комплекса, который минчане увидят первыми. До сих пор о проекте ничего не известно. Ясно одно – на семинаре забронировать квартиру в проектах DÖVEÇ можно будет на самых выгодных условиях. В обзоре – квартиры, бронь на которые уже открыта.

Цены, как в Минске, а условия, как в 5* отеле? Как выглядят и сколько стоят квартиры в новостройках Северного Кипра

В Минске DÖVEÇ презентует свой новый жилой комплекс, а также расскажет о строящихся проектах, где активно продаются квартиры. Цены новостроек на море – такие же, как в Минске, возможности – гораздо шире. Так, к примеру, купить «студию» площадью 49 «квадратов» в жилом комплексе Courtyard можно за$61,5 тыс., «евро-двущку» формата 1+1 более 75 квадратных метров – за $82,5 тыс. За эти деньги вы получите не только квадратные метры с отделкой, но и богатую инфраструктуру во дворе: бассейн, аквапарк, рестораны, фитнес-центры и SPA-салоны. Все это доступно только для жителей комплекса. Подробно о жилом комплексе можно почитать здесь.


Цены, как в Минске, а условия, как в 5* отеле? Как выглядят и сколько стоят квартиры в новостройках Северного Кипра

Цены, как в Минске, а условия, как в 5* отеле? Как выглядят и сколько стоят квартиры в новостройках Северного Кипра

Еще один интересный проект DÖVEÇ строят прямо на пляже. 4 Seasons – один из последних жилых комплексов на Северном Кипре, где можно купить виллу на первой береговой линии. С недавних пор такое строительство на острове запрещено. Цены аналогичны другим проектам застройщика, к примеру, студию 46 «квадратов» здесь можно купить за $65,5 тыс. Цены на вилы с собственным бассейном на первой береговой линии – от $257 тыс. В комплексе также есть вся необходимая инфраструктура.


Цены, как в Минске, а условия, как в 5* отеле? Как выглядят и сколько стоят квартиры в новостройках Северного Кипра

Цены, как в Минске, а условия, как в 5* отеле? Как выглядят и сколько стоят квартиры в новостройках Северного Кипра

Цены, как в Минске, а условия, как в 5* отеле? Как выглядят и сколько стоят квартиры в новостройках Северного Кипра

Подробно о ценах, условиях приобретения и скидках от застройщика можно будет узнать на семинаре 28 ноября в Минске. В этот день застройщик откроет продажи нового комплекса, где на начальной стадии строительства цены квартир будут самые низкие, а выбор самый большой. Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации, места еще есть.

О застройщике

DÖVEÇ Construction — одна из крупнейших строительных компаний на Северном Кипре. В числе проектов жилые комплексы отельного типа c инфраструктурой, городские апартаменты, виллы, инвестиционные проекты, коммерческая недвижимость. Холдинг DÖVEÇ включает в себя не только строительную организацию, но и фабрику по производству мебели и кухонь, сеть фитнес-центров, автобизнес и сервисную компанию обслуживания. Застройщик контролирует все процессы - от проектирования жилья до сборки мебели в готовых апартаментах.

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Теги: Минск
 
 
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28 ноября в Минск приедет крупнейших застройщик Северного Кипра DÖVEÇ Construction. Цель – презентация нового жилого комплекса, который минчане увидят первыми. До сих пор...
 
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