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5 участков, изъятых у бывших владельцев, продали с аукциона – цены выросли в 2 раза. Итоги земельных торгов

22.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На аукционе 22 ноября разыграли 10 участков под Минском, которые изъяли у бывших владельцев. Активные торги прошли только по 4 площадкам, участок в деревне Городище ушел единственному заявителю по стартовой цене, увеличенной на 5%. Подробности – в обзоре Realt.by.

Самый большой спрос вызвал участок №76 в деревне Городище (Лот №8). За 15 соток с подключенными коммуникациями боролось 8 заявителей. В ходе торгов цена лота возросла в 2 раза, достигнув 64,3 тыс. рублей ($28,3 тыс.). Часть из этих денег уйдет бывшему собственнику, который успел построить на площадке фундамент жилого дома.

5 участков, изъятых у бывших владельцев, продали с аукциона – цены выросли в 2 раза. Итоги земельных торгов

5 участков, изъятых у бывших владельцев, продали с аукциона – цены выросли в 2 раза. Итоги земельных торгов

В этой же деревне продан еще один земельный надел - это участок №52 (Лот №7). Он ушел единственному заявителю торгов по стартовой цене, увеличенной на 5%, за 34.969 рублей, или $17 тыс.


5 участков, изъятых у бывших владельцев, продали с аукциона – цены выросли в 2 раза. Итоги земельных торгов

6 заявителей претендовали на участок №21 в деревне Обчак (Лот №4). Торги за земельный надел площадью почти 15 соток проходили жарко, в итоге цена лота выросла более чем в 2 раза. Участок был продан за 49,7 тыс. рублей ($24,3 тыс.). Готовность строения на участке – порядка 12%.


5 участков, изъятых у бывших владельцев, продали с аукциона – цены выросли в 2 раза. Итоги земельных торгов

На участки в агрогородке Чуриловичи претендовало по 2 и 3 заявителя. Участок №36 (Лот №5) ушел с молотка за 50 тыс. рублей ($24.415), участок №41 (Лот №6) продали за 63.879 рублей или $24.415. На каждом из участков есть недострои.


5 участков, изъятых у бывших владельцев, продали с аукциона – цены выросли в 2 раза. Итоги земельных торгов

Других заявок на аукцион не поступало. В очередной раз почти готовый дом в деревне Мацки остался без внимания, не помогло даже то, что объект готов почти на 100%. Подробно о других лотах можно прочитать здесь. Следующий земельный аукцион по участкам Минского района назначен на 13 декабря.

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Теги: Минск
 
 
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На аукционе 22 ноября разыграли 10 участков под Минском, которые изъяли у бывших владельцев. Активные торги прошли только по 4 площадкам, участок в деревне Городище...
 
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