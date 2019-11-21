5 участков, изъятых у бывших владельцев, продали с аукциона – цены выросли в 2 раза. Итоги земельных торгов

Источник материала: realt.by

На аукционе 22 ноября разыграли 10 участков под Минском , которые изъяли у бывших владельцев. Активные торги прошли только по 4 площадкам, участок в деревне Городище ушел единственному заявителю по стартовой цене, увеличенной на 5%. Подробности – в обзоре Realt.by.

Самый большой спрос вызвал участок №76 в деревне Городище (Лот №8). За 15 соток с подключенными коммуникациями боролось 8 заявителей. В ходе торгов цена лота возросла в 2 раза, достигнув 64,3 тыс. рублей ($28,3 тыс.). Часть из этих денег уйдет бывшему собственнику, который успел построить на площадке фундамент жилого дома.







В этой же деревне продан еще один земельный надел - это участок №52 (Лот №7). Он ушел единственному заявителю торгов по стартовой цене, увеличенной на 5%, за 34.969 рублей, или $17 тыс.





6 заявителей претендовали на участок №21 в деревне Обчак (Лот №4). Торги за земельный надел площадью почти 15 соток проходили жарко, в итоге цена лота выросла более чем в 2 раза. Участок был продан за 49,7 тыс. рублей ($24,3 тыс.). Готовность строения на участке – порядка 12%.





На участки в агрогородке Чуриловичи претендовало по 2 и 3 заявителя. Участок №36 (Лот №5) ушел с молотка за 50 тыс. рублей ($24.415), участок №41 (Лот №6) продали за 63.879 рублей или $24.415. На каждом из участков есть недострои.



