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5 участков, изъятых у бывших владельцев, продали с аукциона – цены выросли в 2 раза. Итоги земельных торгов
22.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На аукционе 22 ноября
Самый большой спрос вызвал участок №76 в деревне Городище (Лот №8). За 15 соток с подключенными коммуникациями боролось 8 заявителей. В ходе торгов цена лота возросла в 2 раза, достигнув 64,3 тыс. рублей ($28,3 тыс.). Часть из этих денег уйдет бывшему собственнику, который успел построить на площадке фундамент жилого дома.
Других заявок на аукцион не поступало. В очередной раз почти готовый дом в деревне Мацки остался без внимания, не помогло даже то, что объект готов почти на 100%. Подробно о других лотах можно прочитать
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5 участков, изъятых у бывших владельцев, продали с аукциона – цены выросли в 2 раза. Итоги земельных торгов
На аукционе 22 ноября разыграли 10 участков под Минском, которые изъяли у бывших владельцев. Активные торги прошли только по 4 площадкам, участок в деревне Городище...
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