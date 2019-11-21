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Из лидеров оппозиции больше всего голосов ЦИК насчитал за Андрея Дмитриева

22.11.2019 14:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На парламентских выборах больше всего голосов из лидеров оппозиции и независимых кандидатов набрал один из руководителей «Говори правду» Андрей Дмитриев — 6375, меньше всего — активист «Молодежного блока» Михаил Воронцов — 253. Об этом говорят итоговые данные ЦИК.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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На втором месте среди узнаваемых представителей оппозиции — кандидат от БНФ в Витебской области Ольга Дамаскина: за нее, по официальным данным ЦИК, проголосовало 4874 человека. Затем идет и. о. председателя ОГП Николай Козлов с 3127 голосами, руководитель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко (у него 2989 голосов) и руководитель минской ячейки БНФ Илья Добротвор, за которого проголосовало 2552 человека.

За сопредседателя БХД Ольгу Ковалькову отдали голоса 1311 человек, за лидера БСДП (Грамада) Игоря Борисова — 575 человек.

Больше всего голосов из кандидатов от «Молодежного блока» получил Данила Лаврецкий — 1836 и Никита Краснокутский — 1240. Остальные молодые кандидаты получили менее тысячи голосов: Евгений Караулов — 799, Станислав Шашок — 779, Алана Гебремариам — 368, Алексей Лазарев — 342.

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