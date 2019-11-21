«Жирует жулье». Лукашенко поручил Каллауру «догрузить» банки шефством над колхозами

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поручил председателю правления Национального банка Павлу Каллауру привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Главе государства было доложено об обращении со стороны региона к банковской системе для оказания шефской помощи отстающим хозяйствам Витебской области. Но от них был получен отказ.

— Павел Владимирович [Каллаур], немедленно займитесь этим, — потребовал Лукашенко. — Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься [помощью] не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается.

«Шефская помощь — это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие», — добавил президент.

Международные финансовые институты рекомендуют придать больше независимости Нацбанку. Недавно у Павла Каллаура поинтересовались, зависит ли денежно-кредитная политика Нацбанка от президента Беларуси. Каллаур отметил, что в Беларуси существует порядок, при котором денежно-кредитная политика утверждается президентом на уровне с другими документами, как бюджет например. «Но в то же время Нацбанк, в частности — правление, самостоятельно определяет все свои действия связанные с процентной и валютной политикой», — сказал он.