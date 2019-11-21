А1 предоставил возможность перейти на eSIM в режиме онлайн

Теперь абонентам A1 стало еще проще поменять привычную физическую SIM-карту на современную электронную: сделать это можно в любом месте, где есть интернет.

Напомним, первоначально перейти на использование eSIM абоненты А1 могли, обратившись в любой магазин А1. Однако больше им не нужно выходить из дома: подключение eSIM стало доступно через личный кабинет . Так, действующим абонентам из числа физических лиц достаточно авторизоваться в системе, найти и выбрать в меню соответствующий пункт, убедиться, что устройство, SIM-карту которого абонент хочет заменить на виртуальную, имеет подключение к интернету по Wi-Fi, и нажать кнопку «Заменить SIM-карту». После этого остается лишь отсканировать своим устройством появившийся на экране QR-код — и с этого момента eSIM начнет работать вместо прежней SIM-карты.

Цифровая виртуальная eSIM-карта («е» от англ. embedded – «встроенная», «встраиваемая») представляет собой небольшой чип, встроенный в материнскую плату устройства, который удаленно программируется оператором связи. Для eSIM-карты доступны те же возможности, что и для ее пластикового аналога: ее можно заблокировать в случае утраты телефона, а также переустановить на новое устройство.

В отличие от физических SIM-карт, число которых ограничено количеством слотов в смартфоне и не превышает двух, пользователи eSIM могут установить на один гаджет до пяти различных eSIM и переключаться между ними по мере необходимости.

Сегодня eSIM от А1 работает со всеми моделями устройств, в которых реализована ее поддержка и которые представлены в Беларуси официально. Это смартфоны и планшеты Apple iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Pro 11 дюймов, iPad Pro 12,9 дюйма 3-го поколения, iPad Air 3-го поколения, iPad mini 5-го поколения (за исключением планшетов без модуля мобильной связи). Список этих устройств расширяется по мере появления новинок от ведущих производителей.