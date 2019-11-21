|
А1 предоставил возможность перейти на eSIM в режиме онлайн
22.11.2019 15:56 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Теперь абонентам A1 стало еще проще поменять привычную физическую SIM-карту на современную электронную: сделать это можно в любом месте, где есть интернет.
Напомним, первоначально перейти на использование eSIM абоненты А1 могли, обратившись в любой магазин А1. Однако больше им не нужно выходить из дома: подключение eSIM стало доступно через
Цифровая виртуальная eSIM-карта («е» от англ. embedded – «встроенная», «встраиваемая») представляет собой небольшой чип, встроенный в материнскую плату устройства, который удаленно программируется оператором связи. Для eSIM-карты доступны те же возможности, что и для ее пластикового аналога: ее можно заблокировать в случае утраты телефона, а также переустановить на новое устройство.
В отличие от физических SIM-карт, число которых ограничено количеством слотов в смартфоне и не превышает двух, пользователи eSIM могут установить на один гаджет до пяти различных eSIM и переключаться между ними по мере необходимости.
Сегодня eSIM от А1 работает со всеми моделями устройств, в которых реализована ее поддержка и которые представлены в Беларуси официально. Это смартфоны и планшеты Apple iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPad Pro 11 дюймов, iPad Pro 12,9 дюйма 3-го поколения, iPad Air 3-го поколения, iPad mini 5-го поколения (за исключением планшетов без модуля мобильной связи). Список этих устройств расширяется по мере появления новинок от ведущих производителей.
Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, «Вконтакте» и «Одноклассники», через удобный онлайн-чат на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь абонентам A1 стало еще проще поменять привычную физическую SIM-карту на современную электронную: сделать это можно в любом месте, где есть интернет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)