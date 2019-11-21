Ставка по кредитам на недвижимость от Беларусбанка снова снизилась

Источник материала: realt.by

С 20 ноября ОАО "Беларусбанк" снизил ставки по кредитам на недвижимость, повысив при этом собственный уровень процентных пунктов с 3,6 п.п. до 3,9 п.п. Такую информацию журналисту Realt.by предоставили сотрудники call-центра банка. Теперь купить жилье на вторичном рынке можно под 12,9% годовых (СР+3,9 п.п.).

Напомним, в прошлый раз снижение ставки по кредитам на недвижимость составило в "Беларусбанке" 0,7 п.п. Однако с20 ноября 2019 года ставка рефинансирования снизилась с 9,5 до 9 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт — с 10,75 до 10 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,25 до 8 процентов годовых.

— Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину, — сообщил Национальный банк Республики Беларусь.