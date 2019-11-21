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Ставка по кредитам на недвижимость от Беларусбанка снова снизилась
22.11.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 20 ноября ОАО "Беларусбанк" снизил ставки по кредитам на недвижимость, повысив при этом собственный уровень процентных пунктов с 3,6 п.п. до 3,9 п.п. Такую информацию журналисту Realt.by предоставили сотрудники call-центра банка. Теперь купить жилье на вторичном рынке можно под 12,9% годовых (СР+3,9 п.п.).
Напомним,
— Указанное снижение ставок по кредиту и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков до 2 процентных пунктов. В последующем данные ставки будут изменяться одновременно со ставкой рефинансирования на соответствующую величину, — сообщил Национальный банк Республики Беларусь.
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С 20 ноября ОАО "Беларусбанк" снизил ставки по кредитам на недвижимость, повысив при этом собственный уровень процентных пунктов с 3,6 п.п. до 3,9 п.п. Такую информацию...
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