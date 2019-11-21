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Лукашенко: Люди у нас золотые, на Витебщине больше всего проголосовали за тех, кого мы просили

22.11.2019 17:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области президент страны Александр Лукашенко упомянул прошедшие парламентские выборы и похвалил активность местных жителей.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Он отметил, что Витебской области граждане поддержали кандидатов, за которых просила власть, сообщает пресс-служба главы государства.

— Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от этих людей? Так давайте мы повернемся к ним! — заявил президент.

Глава государства еще раз акцентировал внимание на важности поддержания дисциплины и порядка: «Дальше расхлябанности такой быть не должно — потеряем страну!»

Говоря об АПК Витебской области, он отметил, что и без него сейчас можно накормить страну и обеспечить экспорт, и острой проблемы нет.

— Но не хотелось бы потерять Витебскую область, потому что она для меня не чужая. Дорабатывайте, занимайтесь этим, — сказал Лукашенко.

Президент призвал начинать с зарплаты работников, чтобы люди могли более-менее нормально жить и кормить свои семьи: «Повернетесь зарплатой к людям и специалистам — будет результат. По-старому жить нельзя больше».

Парламентские выборы в Беларуси прошли 17 ноября. По данным ЦИК, явка составила 77,22% избирателей, выборы признаны состоявшимися. Обновленный депутатский корпус соберется на свое первое заседание 6 декабря. В парламент повторно избраны 30 депутатов. В новом парламенте нет ни одного оппозиционера.

Напомним, наблюдатели от ОБСЕ считают, что парламентские выборы в Беларуси продемонстрировали «полное отсутствие соблюдения демократических обязательств». Евросоюз назвал прошедшие выборы упущенной возможностью. В Европарламенте заявили, что эти выборы «вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков».

Госдеп США выразил сожаление, что в белорусском парламенте не будет альтернативных, то есть оппозиционных голосов.

Белорусская сторона — МИД и ЦИК — традиционно отвергли все обвинения международных наблюдателей, заявив, что это «не более и не менее как политическое заявление» и «мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам».

 
 
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«Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от этих людей? Так давайте мы повернемся к ним!» -...
 
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