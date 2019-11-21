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Лукашенко: Люди у нас золотые, на Витебщине больше всего проголосовали за тех, кого мы просили
22.11.2019 17:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области президент страны Александр Лукашенко упомянул прошедшие парламентские выборы и похвалил активность местных жителей.
Он отметил, что Витебской области граждане поддержали кандидатов, за которых просила власть,
— Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от этих людей? Так давайте мы повернемся к ним! — заявил президент.
Глава государства еще раз акцентировал внимание на важности поддержания дисциплины и порядка: «Дальше расхлябанности такой быть не должно — потеряем страну!»
Говоря об АПК Витебской области, он отметил, что и без него сейчас можно накормить страну и обеспечить экспорт, и острой проблемы нет.
— Но не хотелось бы потерять Витебскую область, потому что она для меня не чужая. Дорабатывайте, занимайтесь этим, — сказал Лукашенко.
Президент призвал начинать с зарплаты работников, чтобы люди могли более-менее нормально жить и кормить свои семьи: «Повернетесь зарплатой к людям и специалистам — будет результат. По-старому жить нельзя больше».
Парламентские выборы в Беларуси прошли 17 ноября. По данным ЦИК,
Напомним, наблюдатели от ОБСЕ
Госдеп США
Белорусская сторона —
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«Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от этих людей? Так давайте мы повернемся к ним!» -...
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