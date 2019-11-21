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Впервые в России: Viessmann выводит на рынок энергоэффективный электрический котёл Vitotron

22.11.2019 14:41 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

В ноябре 2019 года компания Viessmann впервые в России представила новый тип теплогенератора под собственной торговой маркой, электрический отопительный одноконтурный котел Vitotron с КПД 99,4 процента, с широкими возможностями управления, настройки и экономии в эксплуатации. При отсутствии возможности подключения дома к газовой сети альтернативой становится или твердотопливный, или электрический котёл. Несмотря на очевидные преимущества, безопасность, отсутствие дымовых газов, традиционно высокий КПД, последние считаются дорогим удовольствием из-за высокого расхода электроэнергии. Это распространенный устоявшийся стереотип, говорит Александр Севидов, специалист компании Viessmann. Но современные технологии его опровергают. Электрический котел Vitotron 100, например, может взаимодействовать с буферным резервуаром системы отопления. Это способ аккумуляции тепла. Накопление происходит в период низких тарифов на электроэнергию, а потом тепло из резервуара постепенно расходуется, обеспечивая более низкую стоимость отопления.

Специалист поясняет, что на сегодняшний день в России запрос на энергоэффективные технологии очень высок. Каждый второй россиянин контролирует расход тепла, горячей воды и электричества. Поэтому при разработке котла Vitotron 100 особое внимание уделялось экономичности оборудования.

Автоматика Vitotron 100 управляет энергоэффективным встроенным насосом с частотным регулированием строго по настроенным суточным или недельным программам, модулирует силу нагревающих элементов в зависимости от актуальной потребности в тепле.

Контроллер погодозависимой версии электрокотла автоматически реагирует на изменения внешней температуры и обеспечивает максимальную энергоэффективность оборудования, а также позволяет запрограммировать температуру в отапливаемых помещениях в суточном или недельном цикле.

Более того, с целью ограничения потребления электроэнергии можно сделать работу котла зависимой от других устройств. Например от водонагревателя. На то время, пока греется вода, нагрев котла будет заблокирован, а циркуляционный насос остановлен.

Текущий режим работы теплогенератора отображается на экране. В зависимости от конфигурации системы отопления предусмотрены следующие функции. Ожидание, отопление и ГВС выключены. Лето, котел работает только на нагрев горячей воды в приставном бойлере. Зима, оборудование обеспечивает нагрев и системы отопления, и воды в емкостном водонагревателе.

Настраивать также можно температуру в системе отопления и горячего водоснабжения. Vitotron 100 программируется в режим Экономия или Комфорт. Доступный диапазон регулировки температуры воды в системе отопления от 20 до 85 градусов.

При этом управлять котлом настолько просто, что с этим может справиться любой человек, не обладающий специальными знаниями или опытом взаимодействия с отопительным оборудованием. Достаточно ознакомиться с инструкцией или пройти инструктаж.

Проста и установка агрегата, так как он не требует присоединения к газовой системе, строительства дымоотвода, котельной и помещения для хранения топлива. Достаточно подключить Vitotron 100 к одно- или трехфазной электрической сети, в зависимости от мощности, и произвести необходимые настройки.

Котёл может применяться в комбинации с любыми емкостными водонагревателями, буферными емкостями и любыми типами систем отопления с возможностью управления ими. Например, при устройстве системы отопления по принципу "электрический + твердотопливный котел или камин" Vitotron может автоматически запускаться только к утру, когда потухнет огонь в камине или твердотопливном котле. Теплогенератор самостоятельно поддерживает предотвращающую замерзание температуру в системе отопления, даже если в доме никого нет.

www.viessmann.com
 
 
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В ноябре 2019 года компания Viessmann впервые в России представила новый тип теплогенератора под собственной торговой маркой, электрический отопительный одноконтурный...
 
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