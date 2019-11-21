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Марзалюку - орден, Щеткиной - почетное звание. Президент Беларуси раздал награды депутатам

22.11.2019 19:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси раздал награды депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики шестого созыва. 22 ноября он подписал указ.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Награды раздали за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма, сообщает пресс-служба главы государства.

Орден Почета получил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Медаль «За трудовые заслуги» получили:

  • председатель Постоянной комиссии по законодательству Наталья Гуйвик;
  • председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец;
  • председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов;
  • заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталья Климович;
  • заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов;
  • заведующий отделом по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по образованию, культуре и науке Валерий Гамезо;
  • заведующий отделом по организации работы с документами Валентина Рожнова;
  • председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов.

Кроме того, Марианне Щеткиной, зампредседателя Совета Республики (2016−2019 годы), присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь».

Благодарность президента объявлена заместителю председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктору Чайчицу за многолетний плодотворный труд, заслуги в развитии законодательства, большой вклад в обеспечение прав и свобод граждан.

 
 
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Президент Беларуси раздал награды депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики шестого созыва. 22 ноября он подписал указ.
 
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