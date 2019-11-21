Марзалюку - орден, Щеткиной - почетное звание. Президент Беларуси раздал награды депутатам

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси раздал награды депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики шестого созыва. 22 ноября он подписал указ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Награды раздали за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма, сообщает пресс-служба главы государства.

Орден Почета получил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Медаль «За трудовые заслуги» получили:

председатель Постоянной комиссии по законодательству Наталья Гуйвик;

председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец;

председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов;

заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталья Климович;

заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов;

заведующий отделом по подготовке законопроектов и взаимодействию с Постоянной комиссией по образованию, культуре и науке Валерий Гамезо;

заведующий отделом по организации работы с документами Валентина Рожнова;

председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов.

Кроме того, Марианне Щеткиной, зампредседателя Совета Республики (2016−2019 годы), присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь».

Благодарность президента объявлена заместителю председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктору Чайчицу за многолетний плодотворный труд, заслуги в развитии законодательства, большой вклад в обеспечение прав и свобод граждан.