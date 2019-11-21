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Марзалюку - орден, Щеткиной - почетное звание. Президент Беларуси раздал награды депутатам
22.11.2019 19:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси раздал награды депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики шестого созыва. 22 ноября он подписал указ.
Награды раздали за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма, сообщает пресс-служба главы государства.
Орден Почета получил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.
Медаль «За трудовые заслуги» получили:
Кроме того, Марианне Щеткиной, зампредседателя Совета Республики (2016−2019 годы), присвоено почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь».
Благодарность президента объявлена заместителю председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Виктору Чайчицу за многолетний плодотворный труд, заслуги в развитии законодательства, большой вклад в обеспечение прав и свобод граждан.
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Президент Беларуси раздал награды депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики шестого созыва. 22 ноября он подписал указ.
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