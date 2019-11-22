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Власти собирают аналитику о влиянии задержания бизнесменов на деятельность их компаний

23.11.2019 08:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госорганы запросили у бизнес-союзов аналитические выводы о влиянии задержания бизнесменов и топ-менеджеров на деятельность их их компаний. Это следует из письма Минэкономики.

Бизнес-союзы должны подготовить «сведения о последствиях, отразившихся на деятельности коммерческих организаций в связи с задержаниями, заключениями под стражу, лишением свободы руководителей компаний», говорится в письме.

Данная информация необходима в связи «с работой по оптимизации уголовной ответственности, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, проводимой в настоящее время государственными органами».

Последнее время руководство Следственного комитета советует своим подчиненным расширить практику применения альтернативных мер пресечения вместо заключения под стражу. И если нет данных, что обвиняемый может скрыться, препятствовать правосудию или продолжать преступную деятельность — то своевременно ставить вопрос об изменении меры пресечения на более мягкую вроде залога или личного поручительства.

Напомним, в августе Александр Лукашенко возмутился случаем главного инженера МЗКТ Андрея Головача, который четыре года находился за решеткой, пока шло следствие — а суд дважды оправдал инженера.

 
 
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Госорганы запросили у бизнес-союзов аналитические выводы о влиянии задержания бизнесменов и топ-менеджеров на деятельность их их компаний. Это следует из письма...
 
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