Власти собирают аналитику о влиянии задержания бизнесменов на деятельность их компаний

Источник материала: Tut.by

Госорганы запросили у бизнес-союзов аналитические выводы о влиянии задержания бизнесменов и топ-менеджеров на деятельность их их компаний. Это следует из письма Минэкономики.

Бизнес-союзы должны подготовить «сведения о последствиях, отразившихся на деятельности коммерческих организаций в связи с задержаниями, заключениями под стражу, лишением свободы руководителей компаний», говорится в письме.

Данная информация необходима в связи «с работой по оптимизации уголовной ответственности, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности, проводимой в настоящее время государственными органами».

Последнее время руководство Следственного комитета советует своим подчиненным расширить практику применения альтернативных мер пресечения вместо заключения под стражу. И если нет данных, что обвиняемый может скрыться, препятствовать правосудию или продолжать преступную деятельность — то своевременно ставить вопрос об изменении меры пресечения на более мягкую вроде залога или личного поручительства.

Напомним, в августе Александр Лукашенко возмутился случаем главного инженера МЗКТ Андрея Головача, который четыре года находился за решеткой, пока шло следствие — а суд дважды оправдал инженера.