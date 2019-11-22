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Поплывем без якоря. Почему требование к Нацбанку смягчить политику - шаг к переходу в аварийный режим

23.11.2019 09:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почему замедление инфляции в Беларуси — не причина замедления экономического роста и чем опасно чрезмерное смягчение монетарной политики, к чему иногда все еще подталкивают Нацбанк, рассказал на семинаре в Нацбанке старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрий Крук.


Фото: freepik.com

Диагноз «макроэкономическая стабилизация» сейчас вполне уместен, считает эксперт, но часто возникает вопрос: не причина ли это замедления экономического роста.

— Правильный ответ: нет. Если мы говорим об устойчивых темпах роста, ответственных за уровень доходов, то к нему монетарная политика не имеет ровным счетом никакого отношения. На краткосрочные темпы роста монетарная действительно может оказывать некоторое влияние, — заявил Дмитрий Крук.

Поэтому важно, подчеркнул он, чтобы все в стране, наконец, согласились с тем, что монетарная политика не может и не должна быть задействована в решении проблем роста в среднесрочной перспективе.

Эксперт также обратил внимание, что могут быть факторы, обуславливающие необходимость более активного подхода к монетарной политике.

— Во-первых, иногда постулируется необходимость большей ориентированности макроэкономической политики на выпуск, когда слабый выпуск обостряет социальные вызовы. К примеру, начался очень большой отток врачей за границу, и с этим надо что-то делать прямо сейчас. В том числе — с помощью стимулирующей политики, частично в ущерб показателям макроэкономической стабильности, — отметил он.

Другое соображение высказывают банки, говоря о принципе меньшего зла: с замедлением темпов роста экономики с середины 2018 года многим заемщикам опять стало сложнее платить по долгам, а качество частных долгов — существенная болевая точка белорусской финстабильности. Следовательно, надо принять это во внимание, и проводить более проактивную политику, продолжил Крук.

— Но если речь о целенаправленном стимулировании выпуска за счет монетарной политики, то 99% уже признают, что это не работает. Это — моветон. После 2011 года это очевидно почти всем. Хотя иногда такие соображения и высказываются, — отметил эксперт BEROC.

Дмитрий Крук также обратил внимание на то, что монетарной политике нужна определенная степень защиты, поскольку количество шоков, которые могут повлиять на монетарную среду, высоко.

В 2015—2016 году монетарная политика, возможно была рестриктивной, сдерживающей, признал он. Но ключевая вещь, объясняющая значительную часть того, что происходило в Беларуси за последние пять лет — высокие инфляционные ожидания.

— Как следствие предыдущих периодов волюнтаристской политики инфляционные ожидания к началу 2015 года взлетели до небес и это обусловило достаточно жесткую политику Нацбанка, которому важно было не дать этим ожиданиям реализоваться, — заявил Дмитрий Крук.

Проблема в том, отметил он, что в Беларуси инфляционные ожидания остаются незаякоренными.

— Инфляция и инфляционные ожидания имеют сильные двусторонние причинно-следственные связи: ожидания влияют на инфляцию, а инфляция — на ожидания. В Беларуси эти связи очень сильны. Хотя гораздо лучше ситуация, если у вас на инфляционные ожидания фактический уровень инфляции влияет существенно меньше. Это называется заякоренными инфляционными ожиданиями — они не подвержены шокам, власти смогли добиться ситуации, когда им доверяют настолько, что происходящие экономические шоки не выливаются во всплеск инфляционных ожиданий. У нас эти связи сильные и двусторонние, — пояснил эксперт.

Дмитрий Крук рекомендует не поддаваться искушению вести проактивную политику, вроде ускорения снижения процентных ставок, пока не заякорены инфляционные ожидания.

— В противном случае возникает риск перехода экономики в аварийный режим, предупредил эксперт.

Он отметил, что сегодня состояние монетарной политики близко к нейтральному, и то, что монетарная политика может быть нейтральной — уже большое достижение на фоне 2011 года. И произошло это благодаря снижению инфляционных ожиданий.

Интересно, что несколько раз в течение семинара сторонники сдержанной, нейтральной макро-экономической политики регулятора процитировали американского нобелевского лауреата Милтона Фридмана, рекомендовавшего не ожидать от монетарной политики того, для чего она не предназначена. Она — основа для роста экономики, но не фактор роста.

 
 
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Почему замедление инфляции в Беларуси - не причина замедления экономического роста и чем опасно чрезмерное смягчение монетарной политики, к чему иногда все еще...
 
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