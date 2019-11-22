Из иностранных телеканалов хотят вырезать рекламу. Белорусским абонентам станет лучше?

Источник материала: Tut.by

Жаркие споры развернулись по поводу урезания рекламы на иностранных телеканалах, вещающих в Беларуси. Владельцы кабельного ТВ считают, что из-за инициативы госорганов бюджет недосчитается денег, а часть потребителей убежит в «серую» зону. В Мининформе полагают иначе: поправки в закон о рекламе вынудят «кабельщиков» развиваться, а потребитель наоборот выиграет из-за отсутствия рекламы.



Фото: Reuters

В чем дело?

Проектом Закона о рекламе запрещается реклама в продукции иностранных телеканалов, распространяемых на территории Беларуси без изменения формы или содержания. В первую очередь это касается ряда развлекательных и познавательных телеканалов, который ретранслируются из России на Беларусь.

По информации TUT.BY, задумка состоит в том, чтобы рекламодатели адаптировали свою рекламу под Беларусь и размещали ее через белорусские юрлица.

Важный момент — встроенную в передачи при их производстве рекламу (так называемый продакт-плейсмент) предлагается не трогать.

Что не нравится «кабельщикам»?

Правки в закон о рекламе внесут существенные изменения в деятельность операторов электросвязи и поставщиков услуги платного телевидения. Они допускают, что существенная часть иностранных телеканалов будет запрещена к распространению в Беларуси.

— Для формирования отдельного сигнала без рекламных врезок только для белорусских пользователей правообладателю придется нести дополнительные затраты, что увеличит себестоимость телеканала и отразится на его стоимости для белорусских операторов электросвязи и, следовательно, абонентов, — говорится в письме Телекоммуникационного отраслевого союза (ТОС) в адрес спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко.



Фото: Reuters

При уменьшении количества транслируемых иностранных телепрограмм существенно уменьшится аудитория операторов электросвязи, так как начнется отток абонентов на зарубежные спутниковые и интернет-платформы, где будет оставаться широкий выбор иностранных телепрограмм. Деятельность этой категории операторов в Беларуси законодательно не регулируется. Поэтому «кабельщики» предлагают начать с решения данного вопроса. В России услугу платного телевидения оказывают российские операторы спутниковой связи и блокируется незаконная деятельность интернет-операторов.

В связи с тем, что рекламные бюджеты зависят от абонентской базы конкретной телепрограммы, снижение ее у операторов электросвязи и поставщиков услуги платного телевидения приведет к существенному уменьшению финансовых поступлений телепрограмм обязательного общедоступного пакета, так как их аудиторией являются только абоненты белорусских операторов и поставщиков услуг электросвязи.

Кроме того, считают в ТОС, следствием одобрения изменений в закон о рекламе станет снижение объема выручки всех национальных операторов электросвязи и уменьшение поступления прямых налогов в бюджет, в том числе и потеря контроля над частью информационного поля. Для увеличения рекламных доходов белорусских вещателей необходимо обеспечить распространение белорусских СМИ всеми операторами электросвязи и поставщиками услуг платного телевидения, осуществляющих деятельность в Беларуси.

Какова позиция Министерства информации?

— В России и Казахстане иностранные телеканалы в «кабеле» уже давно идут без рекламы. Это сделано в интересах местного телевизионного рынка, — рассказал TUT.BY собеседник в Мининформе. — У нас около трех десятков каналов идут с рекламными блоками. Предлагается их либо заменить «очищенными» международными версиями, либо вырезать рекламу уже тут, в Беларуси.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Операторы электросвязи могут: либо сами это делать (скажем, используя специальный софт, распознающий метки, которые «вшиты» в сигнал и фиксируют начало и конец рекламных сообщений); либо заключив договор с тем, кто это сделает за него — желающие есть. Равно как есть возможность полученный со спутника и отредактированный сигнал раздать «по земле» тем, кто его транслирует.

Что будет вместо рекламы? Вместо вырезанного блока допускается ставить отечественную социальную рекламу — такой вариант предложили сами операторы электросвязи.

При этом никакой дополнительной перерегистрации каналов не требуется, ибо это за изменение формы и содержания считаться не будут.

В Мининформе считают, что крупные операторы электросвязи с большими абонентскими базами особых проблем иметь не будут.

— Да, хлопоты будут, но некритично. Сложно будет тем, кто не хочет развиваться, вкладывать в свое развитие, — считает чиновник. — В Европе такая «резка» тоже практикуется активно. Понятно, что наши операторы не хотят заниматься этим. Поэтому и рассказывают, что для их рынка это плохо. Но ни один не представил ни расчетов, ни аргументов — только общие слова. Тема им известна с начала года еще.

В Мининформе также отметили, что в этом году впустили в белорусское медиапространство несколько телеканалов, реклама на которых не соответствовала законодательству Беларуси. «Но даже те, кто этот фильтр прошел, периодически случается грешат такой рекламой — она ведь делается не под наши требования», — отметил собеседник.

Представитель министерства считает, что «ни революции, ни катастрофы на рынке не произойдет. Пусть абоненты спят спокойно. А рекламы, которую зрители так не любят, станет меньше».

Кто в выигрыше?

Данный спор проходит на фоне создания государственного продавца рекламы. «Телевизионный рекламный альянс», который учредили в сентябре Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ и представительство телерадиокомпании «Мир» на паритетной основе, уже сформировал тарифную политику и начал переговоры с рекламодателями.





Государственный сейлз-хаус с 1 января 2020 года будет продавать рекламные возможности телеканалов «Беларусь 1», «Беларусь2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», «НТВ-Беларусь», ОНТ, СТВ, «Россия-Беларусь», «Мир».

Руководителем альянса назначен Игорь Новицкий, который в 2000—2016 годах руководил компанией «Видео Интернешнл-Минск». Наряду с российскими партнерами он был и совладельцем этой компании.

В 2015 году они продали фирму мужу певицы Алеси Леониду Минцу и бывшему теннисисту, а ныне бизнесмену Сергею Тетерину. Новицкий продолжал руководить «Видео Интернешнл — Минск» до 2016 года, когда новые собственники «заочно уведомили» о досрочном расторжении контракта. До сих пор преобразованная компания «ВиАйБел» является крупным продавцов рекламных возможностей на белорусском медиарекламном рынке, в том числе на госТВ.

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Власти ожидают, что «Телевизионный рекламный альянс» создаст конкурентную среду на рынке продаж рекламного телевизионного времени в Беларуси, позволит уйти от посредничества, существенно увеличит эффективность размещения рекламы, отдачу от вложенных денег рекламодателями.

Сможет ли госоператор больше заработать в случае запрета рекламы на иностранных телеканалах? Участники рынка считают, что «наверняка такие ожидания у властных лоббистов есть». Однако представители ТОС отмечают, что реклама, размещаемая на иностранных СМИ в настоящее время, касается товаров и услуг, большей частью не ориентированных на белорусский рынок. Устранение данной рекламы из иностранных телепрограмм не приведет к переходу рекламных бюджетов на белорусские телепрограммы. Для мировых брендов с абонентскими базами более миллиарда домохозяйств потери в 100−200 тысяч абонентов несущественны.

Игорь Новицкий не ответил на вопросы TUT.BY.

Что дальше?

Пока поправки в закон о рекламе еще не вступили в силу. Законопроект только прошел первое чтение в парламенте. Игроки рынка хотят обсудить с чиновниками возможность доработки законопроекта «для создания добросовестных, равноправных и конкурентных условий осуществления деятельности всех субъектов рекламного рынка Республики Беларусь», говорится в письме спикеру Палаты представителей.

Разработка проекта, который может оказать существенное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности, велась без обсуждения с отраслевым союзом, что прямо нарушает директиву № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», подчеркивается в письме.

Одной из дискуссионных площадок может стать конференция , которую 28 ноября в Минске проведет ТОС.