ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из иностранных телеканалов хотят вырезать рекламу. Белорусским абонентам станет лучше?

23.11.2019 09:15 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жаркие споры развернулись по поводу урезания рекламы на иностранных телеканалах, вещающих в Беларуси. Владельцы кабельного ТВ считают, что  из-за инициативы госорганов бюджет недосчитается денег, а часть потребителей убежит в «серую» зону. В Мининформе полагают иначе: поправки в закон о рекламе вынудят «кабельщиков» развиваться, а потребитель наоборот выиграет из-за отсутствия рекламы.


Фото: Reuters

В чем дело?

Проектом Закона о рекламе запрещается реклама в продукции иностранных телеканалов, распространяемых на территории Беларуси без изменения формы или содержания. В первую очередь это касается ряда развлекательных и познавательных телеканалов, который ретранслируются из России на Беларусь.

По информации TUT.BY, задумка состоит в том, чтобы рекламодатели адаптировали свою рекламу под Беларусь и размещали ее через белорусские юрлица.

Важный момент — встроенную в передачи при их производстве рекламу (так называемый продакт-плейсмент) предлагается не трогать.

Что не нравится «кабельщикам»?

Правки в закон о рекламе внесут существенные изменения в деятельность операторов электросвязи и поставщиков услуги платного телевидения. Они допускают, что существенная часть иностранных телеканалов будет запрещена к распространению в Беларуси.

— Для формирования отдельного сигнала без рекламных врезок только для белорусских пользователей правообладателю придется нести дополнительные затраты, что увеличит себестоимость телеканала и отразится на его стоимости для белорусских операторов электросвязи и, следовательно, абонентов, — говорится в письме Телекоммуникационного отраслевого союза (ТОС) в адрес спикера Палаты представителей Владимира Андрейченко.


Фото: Reuters

При уменьшении количества транслируемых иностранных телепрограмм существенно уменьшится аудитория операторов электросвязи, так как начнется отток абонентов на зарубежные спутниковые и интернет-платформы, где будет оставаться широкий выбор иностранных телепрограмм. Деятельность этой категории операторов в Беларуси законодательно не регулируется. Поэтому «кабельщики» предлагают начать с решения данного вопроса. В России услугу платного телевидения оказывают российские операторы спутниковой связи и блокируется незаконная деятельность интернет-операторов.

В связи с тем, что рекламные бюджеты зависят от абонентской базы конкретной телепрограммы, снижение ее у операторов электросвязи и поставщиков услуги платного телевидения приведет к существенному уменьшению финансовых поступлений телепрограмм обязательного общедоступного пакета, так как их аудиторией являются только абоненты белорусских операторов и поставщиков услуг электросвязи.

Кроме того, считают в ТОС, следствием одобрения изменений в закон о рекламе станет снижение объема выручки всех национальных операторов электросвязи и уменьшение поступления прямых налогов в бюджет, в том числе и потеря контроля над частью информационного поля. Для увеличения рекламных доходов белорусских вещателей необходимо обеспечить распространение белорусских СМИ всеми операторами электросвязи и поставщиками услуг платного телевидения, осуществляющих деятельность в Беларуси.

Какова позиция Министерства информации?

— В России и Казахстане иностранные телеканалы в «кабеле» уже давно идут без рекламы. Это сделано в интересах местного телевизионного рынка, — рассказал TUT.BY собеседник в Мининформе. — У нас около трех десятков каналов идут с рекламными блоками. Предлагается их либо заменить «очищенными» международными версиями, либо вырезать рекламу уже тут, в Беларуси.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Операторы электросвязи могут: либо сами это делать (скажем, используя специальный софт, распознающий метки, которые «вшиты» в сигнал и фиксируют начало и конец рекламных сообщений); либо заключив договор с тем, кто это сделает за него — желающие есть. Равно как есть возможность полученный со спутника и отредактированный сигнал раздать «по земле» тем, кто его транслирует.

Что будет вместо рекламы? Вместо вырезанного блока допускается ставить отечественную социальную рекламу — такой вариант предложили сами операторы электросвязи.

При этом никакой дополнительной перерегистрации каналов не требуется, ибо это за изменение формы и содержания считаться не будут.

В Мининформе считают, что крупные операторы электросвязи с большими абонентскими базами особых проблем иметь не будут.

— Да, хлопоты будут, но некритично. Сложно будет тем, кто не хочет развиваться, вкладывать в свое развитие, — считает чиновник. — В Европе такая «резка» тоже практикуется активно. Понятно, что наши операторы не хотят заниматься этим. Поэтому и рассказывают, что для их рынка это плохо. Но ни один не представил ни расчетов, ни аргументов — только общие слова. Тема им известна с начала года еще.

В Мининформе также отметили, что в этом году впустили в белорусское медиапространство несколько телеканалов, реклама на которых не соответствовала законодательству Беларуси. «Но даже те, кто этот фильтр прошел, периодически случается грешат такой рекламой — она ведь делается не под наши требования», — отметил собеседник.

Представитель министерства считает, что «ни революции, ни катастрофы на рынке не произойдет. Пусть абоненты спят спокойно. А рекламы, которую зрители так не любят, станет меньше».

Кто в выигрыше?

Данный спор проходит на фоне создания государственного продавца рекламы. «Телевизионный рекламный альянс», который учредили в сентябре Белтелерадиокомпания, ОНТ, СТВ и представительство телерадиокомпании «Мир» на паритетной основе, уже сформировал тарифную политику и начал переговоры с рекламодателями.


Государственный сейлз-хаус с 1 января 2020 года будет продавать рекламные возможности телеканалов «Беларусь 1», «Беларусь2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», «НТВ-Беларусь», ОНТ, СТВ, «Россия-Беларусь», «Мир».

Руководителем альянса назначен Игорь Новицкий, который в 2000—2016 годах руководил компанией «Видео Интернешнл-Минск». Наряду с российскими партнерами он был и совладельцем этой компании.

В 2015 году они продали фирму мужу певицы Алеси Леониду Минцу и бывшему теннисисту, а ныне бизнесмену Сергею Тетерину. Новицкий продолжал руководить «Видео Интернешнл — Минск» до 2016 года, когда новые собственники «заочно уведомили» о досрочном расторжении контракта. До сих пор преобразованная компания «ВиАйБел» является крупным продавцов рекламных возможностей на белорусском медиарекламном рынке, в том числе на госТВ.

Как друг Лукашенко и его партнер стали зарабатывать на медиабизнесе

Власти ожидают, что «Телевизионный рекламный альянс» создаст конкурентную среду на рынке продаж рекламного телевизионного времени в Беларуси, позволит уйти от посредничества, существенно увеличит эффективность размещения рекламы, отдачу от вложенных денег рекламодателями.

Сможет ли госоператор больше заработать в случае запрета рекламы на иностранных телеканалах? Участники рынка считают, что «наверняка такие ожидания у властных лоббистов есть». Однако представители ТОС отмечают, что реклама, размещаемая на иностранных СМИ в настоящее время, касается товаров и услуг, большей частью не ориентированных на белорусский рынок. Устранение данной рекламы из иностранных телепрограмм не приведет к переходу рекламных бюджетов на белорусские телепрограммы. Для мировых брендов с абонентскими базами более миллиарда домохозяйств потери в 100−200 тысяч абонентов несущественны.

Игорь Новицкий не ответил на вопросы TUT.BY.

Что дальше?

Пока поправки в закон о рекламе еще не вступили в силу. Законопроект только прошел первое чтение в парламенте. Игроки рынка хотят обсудить с чиновниками возможность доработки законопроекта «для создания добросовестных, равноправных и конкурентных условий осуществления деятельности всех субъектов рекламного рынка Республики Беларусь», говорится в письме спикеру Палаты представителей.

Разработка проекта, который может оказать существенное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности, велась без обсуждения с отраслевым союзом, что прямо нарушает директиву № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», подчеркивается в письме.

Одной из дискуссионных площадок может стать конференция, которую 28 ноября в Минске проведет ТОС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проектом закона о рекламе запрещается реклама в продукции иностранных телеканалов, распространяемых на территории Беларуси без изменения формы или содержания.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Поплывем без якоря. Почему требование к Нацбанку смягчить политику - шаг к переходу в аварийный режим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика