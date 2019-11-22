«Каждому достойную зарплату и пенсию». Сравнили старые и новые обещания депутатов-«второгодников»

Источник материала: Tut.by

По данным Белорусского Хельсинкского комитета и лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», только 58,9% претендентов на место в парламенте опубликовали свои программы в государственных газетах. Такая возможность закреплена в правилах ЦИК. Мы нашли несколько программ переизбравшихся депутатов и посмотрели, чем их новые обещания отличаются от старых.

Жанна Стативко, Брестская область

Беловежский избирательный округ № 8



Жанна Стативко. Фото: kamenec.by

Программы Жанны Стативко за 2016 и 2019 годы похожи друг на друга, некоторые фразы даже повторяются. Так, в каждой кампании она использовала обращение «Уважаемые избиратели! Дорогие земляки!». В свежей программе депутат часто апеллирует к тому, что успела сделать за время пребывания в парламенте.

Многие требования из первой программы, немного видоизменившись, перешли во вторую. Например, в 2016 году Жанна Стативко считала приоритетным построить детский сад в Жабинке, а в 2019 заявила, что благодаря поддержке избирателей смогла начать проектирование этого объекта.

Сильно сократился абзац, в котором Жанна Стативко обозначает свои общегосударственные установки. В первый раз они выглядели так: каждый должен зарабатывать своим трудом на достойную жизнь и получать социальные гарантии на предприятиях; семьи должны чувствовать поддержку государства в вопросах защиты материнства и детства; здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой необходимо сделать жизненным кредо молодежи и др). Сейчас же там только одно предложение про «создание условий для эффективного развития малых регионов», чтобы каждый «на своей малой родине чувствовал себя комфортно, гордился ее культурным и духовным потенциалом, был обеспечен жильем, имел возможность для получения достойной заработной платы и пенсии, качественных медицинских и образовательных услуг».

В свежей программе появилась идея повышать туристическую привлекательность регионов. Стативко подчеркивает важность кооперации граждан с депутатом — использует обороты «совместными усилиями нам удалось» и «вместе мы сделаем» вместо «приложу все усилия» и «иду на выборы».

Леонид Писаник, Гомельская область

Полесский округ № 43



Леонид Писаник. Фото: Vybory2016

Программы 2016 и 2019 очень похожи между собой, а заимствования более явные, чем у предыдущего парламентария из Брестской области. Часто идеи из программы 2016 года слегка перефразируются и попадают в новую программу.

Например, в 2016 году кандидат писал, что основной задачей парламента считает «принятие законов, обеспечивающих последовательную реализацию нашей главной национальной идеи — построение сильной и процветающей Беларуси, государства для народа и во имя народа». В 2019 он повторился и конкретизировал: «Считаю, что основная задача парламента прежняя — принятие законов, обеспечивающих построение сильного, процветающего, социального и правового государства, способного создать все условия для достойной жизни граждан Республики Беларусь, обеспечение их законных прав и интересов».

Повторилась идея и про то, что «в центре государственной политики всегда должен быть человек». Переизбранный депутат полностью скопировал целое предложение из старой программы: «Уверен, что знание жизни, многолетний организаторский опыт пригодятся мне в законодательной работе».

В основной части программы большинство пунктов повторяются с некоторыми стилистическими и смысловыми правками. Некоторые абзацы (например, обещания пенсионерам и молодежи) сокращаются, некоторые, например про сферу экономики, расширяются, а некоторые — про борьбу с бездуховностью и прочими социальными вызовами дублируются полностью.

Программа 2016 года* Программа 2019 года* «Если мне будет оказана высокая честь представлять и защищать ваши интересы в парламенте, основные усилия моей депутатской деятельности будут сосредоточены на решении следующих задач» «Если мне будет оказана честь представлять и защищать ваши интересы в парламенте, основные усилия будут направлены на решение следующих задач» — каждому трудоспособному человеку — возможность трудиться и своим трудом добиваться успеха в жизни; — каждому трудоспособному гражданину — возможность трудиться, достойную заработную плату и безопасные условия труда; — пенсионерам — обеспеченную спокойную старость, внимание и заботу общества, а наименее социально защищенным гражданам — действенную адресную помощь государства, не должно быть уравниловки и нарушения принципа социальной справедливости при назначении пособий и пенсий; — пенсионерам — заботу и внимание государства и общества, уровень пенсий должен обеспечивать жизненные потребности человека и безбедную старость; — молодежи — социальную поддержку государства, гарантии получения качественного бесплатного образования и первого рабочего места, создание условий для самореализации и дальнейшего профессионального роста, обеспечение жильем, социальную поддержку молодых семей; — молодежи — социальную поддержку государства, гарантированную возможность получения бесплатного образования и трудоустройства, обеспечение жильем и поддержку молодых и многодетных семей; — сельским труженикам — современные технологии производства, эффективная реализация Государственной программы по поддержке сельского хозяйства, дальнейшему развитию села, малых и средних городов; — сельским труженикам и работникам агропромышленного комплекса — современные технологии производства продукции, достойную заработную плату, обеспечение режима комфортного труда и отдыха; — борьба с бездуховностью, аморальными проявлениями, жестокостью, алкоголизмом и наркоманией, формирование здорового образа жизни; — борьба с бездуховностью, аморальными проявлениями, жестокостью, алкоголизмом и наркоманией, формирование здорового образа жизни; — в сфере экономики: привлечение инвестиций, рост заработной платы, поддержка малого и среднего бизнеса — в сфере экономики — создание условий для привлечения инвестиций, внедрение новейших технологий производства, поддержка малого и среднего бизнеса, снижение налоговой нагрузки в интересах развития производства и бизнеса * выдержки из программ

В новую редакцию программы не прошли идеи про развитие национальной культуры («развитие национальной культуры — залог духовного здоровья, нравственного долголетия и крепости нации») и про необходимость убрать «лазейки» из нормативных актов. Но появились фразы про «поддержание и развитие боеготовности Вооруженных Сил Республики Беларусь» и сохранение стабильности в государстве.

Концовка новой программы короче своей предшественницы, но обещание, что «все ваши обращения не останутся без внимания», остается неизменным.

Игорь Комаровский, Минск

Юго-Западный округ № 99



Игорь Комаровский. Фото: «Минский курьер»

Программы этого депутата 2016 и 2019 года различаются уже в деталях биографии. В предыдущей версии он не указывал, что окончил Академию управления в 2008 году, а в новой указывает.

При этом его новая программа кардинально отличается от старой. За три года депутат переформулировал свою стратегическую цель. Если раньше ею было «справедливое общество, высокоэффективная экономика, суверенная страна, достойная жизнь граждан», то теперь это «рост уровня жизни каждого белоруса, сплоченность гражданского общества, укрепление суверенитета государства».

В 2016 году тогда еще кандидат в депутаты размышлял об экономике и о проблемах округа. В своем призыве к избирателям он упоминал налоговую нагрузку, снижение ставок по кредитам, упрощение правил приватизации. Он также собирался заниматься контролем за конкретными объектами строительства — домов, садов и школ в своем районе, благоустройством территорий.

В 2019 году программа депутата на эти два смысловых блока сократилась. Комаровский предложил своим избирателям новые идеи — укрепление «информационной и правовой связи населения с властью», развитие «новых видов и методов работы местного самоуправления», пропаганда ЗОЖ, «правовое сопровождение развития цифровой и интеллектуальной экономики» и расширение «практики гармонизации национального законодательства» с нормами международного права и актами международных интеграционных объединений.

Оксана Гайдук, Минск

Есенинский округ № 100



Оксана Гайдук. Фото: «Минск-Новости»

В обеих программах ( 2016 года и 2019 года) Оксана Гайдук подчеркивает, что «прошла трудовой путь от инженера производственно-технического отдела до первого заместителя генерального директора объединения». Дважды повторяется и лозунг: «Делами навстречу людям!»

Основное отличие новой программы от старой в том, что депутат не называет своим приоритетом решение конкретных проблем в округе. Если раньше было «благоустройство зон отдыха (парк имени Павлова, парки на Рафиева и Громова)» и «строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейном по ул. Белецкого — ул. Рафиева», то теперь это «капитальный ремонт школ, детских садов, учреждений здравоохранения» и «благоустройство детских и спортивных площадок во дворах, реконструкция школьных стадионов».

Блок экономических идей депутат сильно сократила и обобщила. Вместо предложений о доступности финансовых ресурсов для граждан и предприятий, «повышения производительности труда путем внедрения новых технологий, сокращения управленческих затрат» и «создания современной системы доступного ипотечного кредитования» появляются «привлечение инвестиций, модернизация производства, поддержка частного бизнеса».

В программе за 2019 год появляются новые идеи о «снятии чрезмерной нагрузки с работников социальной сферы — врачей, педагогов, воспитателей» и о «внедрении энергосберегающих технологий, сокращения количества неперерабатываемых отходов, замены широко используемой синтетики природными материалами».

Лилия Кирьяк, Гродно

Гродненский-Центральный округ № 51



Лилия Кирьяк. Фото: Палата представителей

В программе за 2016 год и за 2019 год Лилия Кирьяк, как и другие депутаты, подчеркивает, что «главным богатством Беларуси являются люди».

В новую программу из старой перешла значительная часть обещаний из социальной сферы: поддержка молодых специалистов, моральное воспитание молодежи, строительство жилья. Практически дословно сохранилась фраза про «последовательную демографическую политику, поддержку многодетных семей,

материнства и детства, материальное стимулирование рождения второго и последующего детей».

В программе за 2019 год появились новые громкие идеи. Так, депутат выступает за включение в страховой стаж периода срочной службы в армии и отпуска по уходу за ребенком, повышение зарплат работникам образования и пенсий. Она также намерена добиваться на законодательном уровне введения безвизового режима в страны Евросоюза для белорусов.

В отличие от других депутатов, она не исключает из новой программы конкретные проблемы своего округа, а, наоборот, впервые выступает за их решение. В старой программе Кирьяк описывала проблемы округа исключительно общими терминами, а в новой упоминает «строительство детского сада и детской амбулатории по улице Лидской, возведение теннисного центра».

В новую программу не прошел пункт о развитии безбарьерной среды, но появился о «расширении использования экологически чистого общественного транспорта для улучшения экологии в городе».

Владимир Андрейченко, Витебская область

Докшицкий округ № 22



Владимир Андрейченко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Владимир Андрейченко уже в четвертый раз оказывается в нижней палате парламента. Три предыдущих срока он был председателем Палаты представителей.

И программу 2016 года , и программу 2019 года он начинает с напоминания о своем опыте работы в парламенте. В первый раз — называя точное количество лет (на тот момент 8), а во второй — лишь указывая, что «уже не первый год» работает в Палате представителей. В обеих программах он использует формулировку «в случае избрания в парламент».

Список его депутатских достижений тоже не изменился. Упоминаются материально-техническая база предприятий, строительство жилья, развитие «сети учреждений образования и медицины, объектов социально-культурного назначения», газификация и водоснабжение. В 2019 году депутат отмечает, что «в целом наши районные центры и другие населенные пункты заметно похорошели».

В первый пункт старой программы Андрейченко вынес решение «задач, определенных главой государства». Новую он начал «выравниванием экономического потенциала регионов».

В 2019 году повторяются идеи про развитие и поддержание социальных гарантий государства, «повышение благосостояния людей», рост зарплат «учителей, воспитателей, работников здравоохранения и учреждений культуры», «повышение размеров пенсий, стипендий, социальных пособий и выплат». Повторяется и пункт про «отстаивание национальных интересов» на мировой арене, но меняется список регионов по развитию взаимодействия.

Программа 2016 года* Программа 2019 года* «В случае избрания депутатом Палаты представителей свои усилия сосредоточу на» «В случае избрания в парламент сосредоточу свои усилия на решении следующих первоочередных задач» — последовательном отстаивании национальных интересов нашего государства в межгосудпрственных структурах, принятии необходимых мер по развитию двустороннего и многостороннего взаимодействия с парламентами стран Евразийского экономического союза, государств Африки и Латинской Америки, Евросоюза, стран Азиатского континента. — отстаивание национальных интересов и продвижение мирных белорусских инициатив на мировой арене, активное наращивание международных торгово-экономических, инвестиционных и кооперационных связей, содействие развитию интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, экономического сотрудничества с государствами Евросоюза. * выдержки из программ

В новой редакции появились пункты про «переход национальной экономики на новый технологический уклад на основе развития цифровых технологий и „зеленой“ экономики, опережающее развитие наукоемких отраслей» и «поддержание общественной стабильности, гражданского, межнационального и межконфессионального мира внутри страны, вовлечение граждан в процесс принятия решений».

В целом прямых заимствований из старой программы нет. Возможно, это связано с тем, что в 2012 журналисты обнаружили , что программы Андрейченко повторяют друг друга. Тогда выяснилось, что депутат полностью заимствовал целые абзацы текста.