Украина заинтересована в импорте электроэнергии из Беларуси после запуска АЭС

Источник материала: Tut.by

Украина заинтересована в импорте электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил на заседании украинско-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере.



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«Электроэнергия среди приоритетных вопросов. В феврале должна заработать Белорусская АЭС, может быть избыток электроэнергии. Конечно, стоит учитывать и определенные объемы межгосударственного сечения в энергетике», — заявил Оржель.

В сообщении пресс-службы Минэнерго говорится, что об импорте электроэнергии из Белорусской АЭС речи не было. Констатировался факт избытка выработки электроэнергии на белорусском энергорынке в случае запуска в работу БелАЭС в следующем году. Столь неоднозначная трактовка объясняется, вероятно, тем, что в Украине есть противники закупки белорусской электроэнергии в целом и с БелАЭС в частности из-за российского сырья.

Вместе с тем представители Беларуси и Украины обсудили возможности поставок между Украиной и Беларусью электроэнергии, учитывая как экономическую целесообразность для государств, так и пропускную способность электрических линий. Прогнозируется, что Украина импортирует из Беларуси 2,1 млрд кВт·ч в 2020 году.

В ходе встречи также обсуждалось строительство новых электросетей между Украиной и Беларусью.

«Речь шла о линии между украинской Ривненщиной и белорусской Брестчиной. Обсуждался и вопрос строительства вставок постоянного тока на существующих ВЛ 330 кВ между ОЭС Беларуси и ОЭС Украины: Мозырь — Чернобыльская АЭС, Гомель — Чернигов», — уточнили в Минэнерго.

Участники заседания обсудили также вопрос электроснабжения приграничных территорий, в том числе возможность включения в работу межгосударственных линий электропередач 0,4−110 кВ между Беларусью и Украиной в рамках обеспечения поставок электроэнергии в приграничные районы по контрактам между «Белэнерго» и «Д. Трейдинг», созданной группой ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

С 1 июля власти Украины открыли импорт электроэнергии, чтобы снизить монополию компании ДТЭК. В сентябре «Нафтогаз Украины» сообщил о начале поставок белорусской электроэнергии и ее продаже на украинском рынке.

Четвертый месяц подряд Беларусь наращивает поставки электроэнергии в Украину. В июле было поставлено 103,6 млн кВ·ч, в августе — 146,6 млн кВ·ч, в сентябре — 179,4 млн кВ·ч, в октябре — 215,2 млн кВ·ч, свидетельствуют данные украинского оператора «Укрэнерго». Среди зарубежных поставщиков электроэнергии, а это также Венгрия, Словакия и Россия, Беларусь занимает лидирующую позицию. После 20−40-процентного роста в июле-октябре в ноябре поставки могут немного снизиться, потому что на украинском рынке упали цены, отметил в комментарии для Naviny.by аналитик украинской консалтинговой компании EXPRO Дмитро Сидоров.